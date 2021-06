La melatonina consigue reducir los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID 19

Un estudio de los doctores Jan Tesarik, de la clínica MarGen de Granada, y Russel Reiter, de Texas (Estados Unidos), pioneros de la utilización de la melatonina contra la covid-19, ha demostrado que complementar la vacunación con melatonina reduce sus efectos secundarios y refuerza su eficacia.



Según han informado este lunes en un comunicado, los autores han analizado los datos sobre efectos secundarios de diferentes vacunas contra la covid-19 que, aunque poco frecuentes, pueden ser peligrosos para la vida de los vacunados.



Se trata, sobre todo, de reacciones alérgicas severas que pueden llegar incluso hasta un shock anafiláctico, en el caso de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech con efectos alérgicos que aparecen después de la primera dosis administrada.



El efecto antioxidante e inmunomodulador de la melatonina reduce el riesgo de estas reacciones, según han sostenido los investigadores, que indican que esta reduce el riesgo de una respuesta exagerada inadecuada del sistema inmunitario contra diferentes estímulos.



En dosis diarias de 5-6 miligramos por la vía oral, antes de dormir, la melatonina ejerce el efecto deseado.



Además de proteger contra las reacciones alérgicas de las vacunas, el acompañamiento de la vacunación con la administración de melatonina podría además aumentar la eficacia de las vacunas, sobre todo contra las variantes nuevas del virus.



La melatonina actúa contra un amplio espectro de virus causantes de las infecciones del sistema respiratorio y es probable que no sólo pueda proteger contra las variantes del virus existentes sino también contra las que puedan aparecer en el futuro.



De hecho, debido a su efecto directo contra la replicación del virus es probable que la melatonina pueda disminuir la capacidad del virus para desarrollar variantes nuevas, potencialmente más dañinas que las existentes en actualidad.



Desde hace años, en la clínica MarGen prescriben preventivamente la melatonina a todas las personas en tratamiento de infertilidad, así como a las mujeres embarazadas, como una medida de prevención.



"La ausencia de efectos adversos secundarios y un beneficio adicional que se extiende a la protección de las mujeres contra la adenomiosis y la endometriosis y de las personas de ambos sexos contra diferentes tipos de cáncer son otros argumentos en favor de la utilización de la melatonina para acompañar la vacunación", han indicado Jan Tesarik.



El estudio sobre la melatonina ha sido publicado recientemente en la revista científica "Journal of SARS-CoV-2 and Coronavirus Disease".