"Más mascarillas: esto es la guerra"

Es un hecho. El sistema ha colapsado. Más que buscar culpables, ha llegado el momento de buscar soluciones encaminadas a disminuir todo lo posible la incidencia de la pandemia. A las reclamaciones de la consejería de Salud de la Junta ha respondido el ministerio con la descripción de un estado de alarma donde cientos de personas ya han perdido la vida y donde en Granada podría haber ya más de 300 infectados.

En las residencias de ancianos han agradecido especialmente la intervención de la UME pero reclaman que se les dote del instrumental necesario para atender a los mayores. Son los más vulnerables y en los hospitales ya no los pueden recibir. Por eso piden a quien corresponda que les envíen mascarillas profesionales y también trajes de aislamiento. Si los trabajadores de una residencia o de un hospital son contaminados, inmediatamente tienen que ser sustituidos y eso puede provocar una situación de verdadera emergencia. El problema es que ya no hay posibilidad de sustituir porque están todos movlizados. También los del ejército.

Hoy en COPE hemos escuchado al presidente del colegio de enfermería hablarnos de la bolsa de trabajo para jubilados y también se especula con la posibilidad de que los alumnos de Medicina colaboren en esas tareas. Se lucha contra la propagación del virus con un encierro heroico de miles de granadinos que están colaborando de una manera muy activa en la paralización de la pandemia. Son contados los casos de las personas que no han sabido ser solidarias y han apostado por la irresponsabilidad.

Comunicado de los trabajadores sociales sanitarios del SAS

Los Trabajadores Sociales Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia de Granada, siguiendo el ejemplo del Distrito Sanitario de Atención Primaria Córdoba-Guadalquivir, continúan su lucha frente al coronavirus en primera línea junto con el resto de profesionales sanitarios: en hospitales, centros de salud y consultorios. Es cierto que no veremos sus perfiles con imágenes de profesionales con la cara marcada por los EPI (Equipos de protección individual), ni caídas sobre una camilla o sobre el marco de una puerta, pero son profesionales que silenciosamente llegan exhaustos a sus hogares todas las noches. Coordinar nuestras actuaciones con todos los sistemas, para que los más vulnerables, al lado de quienes siempre estamos, se sientan más protegidos y cuidados, es una ardua y gratificante tarea. Los trabajadores sociales sanitarios también CUIDAMOS: cuidamos del resto de nuestro equipo sanitario y no sanitario, apoyamos, respaldamos, estamos a disposición de los equipos directivos de los centros y seguimos haciendo silenciosamente nuestra tarea, porque esta situación sanitaria está generando tremendas desigualdades y evidenciando que los problemas sociales son un inmenso determinante de la salud de la población. Por eso, hoy más que nunca, los Trabajadores Sociales Sanitarios de la provincia de Granada han propuesto a sus respectivas Gerencias, así como a la Delegación Territorial de Salud de Granada una propuesta de actuación para el desarrollo de su labor profesional durante la vigencia del estado de alarma. Las medidas contempladas durante la vigencia del estado de alarma, especialmente aquellas relacionadas con la “limitación de la libertad de circulación de personas”, pueden acrecentar el riesgo social de diferentes perfiles de población, afectando a la salud y al bienestar de nuestras personas mayores, dependientes, confinamientos domiciliarios derivados del COVID19, situaciones de violencia de género, etc Ante esta situación los diferentes profesionales del sistema sanitario andaluz van a detectar un elevado número de casos de determinadas problemáticas sociosanitarias que requieran de una rápida respuesta, y en la que se verán especialmente afectados aquellos colectivos más vulnerables (personas mayores que vivan solas, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, maltrato infantil...), existiendo una serie de actuaciones no demorables que han de ser atendidas de inmediato y por supuesto coordinadas con el resto de instituciones y administraciones públicas. Las actuaciones de los/las trabajadores/as sociales sanitarios serán valiosas para garantizar la provisión de recursos sociosanitarios, articular los canales adecuados de derivación, ofrecer soporte y apoyo psicosocial, así como la denuncia de situaciones de especial vulnerabilidad. Para ello nos ponemos a disposición del sistema sanitario, apoyando la labor de nuestros compañeros/as profesionales, y con la finalidad última de ofrecer la mejor, y más eficaz atención a la población garantizando un recurso y pilar básico de nuestro sistema social y estado de bienestar.