Marifrán Carazo anuncia la licitación del proyecto constructivo de la ampliación del Metro de Granada

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, han desgranado hoy las partidas del Presupuesto para 2021 del Gobierno andaluz para la provincia granadina. Durante la presentación de las cuentas, la consejera ha anunciado que la Agencia de Obra Pública de la Junta va a licitar el proyecto constructivo para la ampliación del Metro de Granada hacia el Norte y el Sur porque es urgente contar con esos proyectos para aprovechar el Fondo de Recuperación de la UE.

Marifrán Carazo ha informado de que se está ultimando la adjudicación del estudio informativo de las alternativas para la ampliación del Metro de Granada, con una partida de 823.000 euros, y, en paralelo, se licitará en breve el proyecto constructivo para la ampliación del Metro de Granada hacia el Norte y el Sur. “Granada es una de las ciudades más contaminadas del país, y aunque el Metro no es la única solución para este grave problema, contribuirá a mejorar la movilidad en el área metropolitana. Por eso creo sinceramente que no podemos perder esta oportunidad que nos brindan los fondos europeos por el Covid y debemos tener cuanto antes los proyectos”, ha defendido.

Marifrán Carazo ha asegurado que en el primer trimestre del año estarán listas las primeras conclusiones del estudio de alternativas que está a punto de adjudicarse y que con él ya se podrá decidir si la prolongación del Metro empieza por el Norte o por el Sur.

“Y no estoy diciendo que descarte la ampliación por el Centro, es que esta opción es más compleja desde el punto de vista medioambiental y de

patrimonio, por lo que nos faltaría tiempo para incluirlo en el paquete de proyectos para los fondos europeos Covid dado que requiere un trámite más largo y complejo”, ha puntualizado tras reiterar que pretende ganar tiempo, asegurar la financiación para ampliar el Metro y contribuir a mejorar la movilidad con informes técnicos que avalen la viabilidad social, medioambiental y económica del proyecto.

En cuanto al dinero asignado, la consejera ha explicado que en el presupuesto de la Agencia de Obra Pública se recogen 3,7 millones para estos proyectos constructivos: 1,1 millones para la redacción del proyecto de prolongación hacia el norte (que iniciaría en Albolote e incluiría, como mínimo, a la localidad de Atarfe) y 2,6 millones para la redacción del proyecto de prolongación hacia el sur (que parte de Armilla e incluye Churriana de la Vega y otras conexiones). Todo esto, más el dinero del estudio de alternativas (823.000 euros) suman 4,5 millones en 2021 para las ampliaciones del Metro de Granada. “Esto sí es una realidad”, ha remarcado la consejera, quien también ha recordado que se han ejecutado ya 2,4 millones en obras compensatorias del Metro de Granada (el Camino Nuevo de Maracena, la glorieta de Churriana y el parking de la estación del AVE) y que están en ejecución o planificación otras actuaciones por 8,6 millones en la remodelación de Paseíllos Universitarios; la reurbanización del eje Arabial-Palencia; la cubierta de talleres y cocheras; el vestíbulo norte de la estación Alcázar-Genil, el estudio de la viabilidad del túnel el Camino de Ronda y la construcción, que se negocia, de la piscina de Fuentenueva.

“El metro cuenta con 4,5 millones para su ampliación y 8,6 para las obras compensatorias, en total, más de 13 millones de euros que este gobierno destina al metro de los granadinos”, ha remarcado Marifrán Carazo, quien también ha destacado que todos los proyectos de infraestructuras y movilidad de su Consejería suponen una inversión en Granada de más de 40 millones de euros.

Entre estos proyectos se incluye la obra de la plataforma reservada de La Zubia-Cájar-Huétor Vega, que se licitará en breve (1,2 millones). En el mismo eje, también se licitará pronto la redacción del proyecto de construcción de la VAO 10 que concluirá la duplicación de los carriles hasta llegar a la Zubia (1,8 millones).

Además, dentro de las políticas de movilidad sostenible, en 2021 se desarrollarán carriles bici en el Distribuidor Norte de Granada (A-4006) con

128.000 euros, en la Ronda Sur de Granada (A-395), con 581.000 euros, y las pasarelas ciclistas del Puente de Trevelez, con 90.000 euros.

Asimismo, se pretende impulsar el desarrollo de intercambiadores. Ya se han iniciado actuaciones para construir los de Huéscar, Granada Sur y Loja .

En cuanto a infraestructuras viarias, los presupuestos recogen obras que se iniciarán en 2021 tan importantes como la terminación de la mejora de la carretera (A-4154) entre Loja y Los Ventorros de San José con 7,5 millones de euros y la mejora de la intersección a su paso por el municipio de Loja con medio millón de euros; así como el inicio de las obras de la Ronda de Motril, con un millón y medio de euros en 2021 y otros tantos para 2022 gracias a la cofinanciación del 50 por ciento del Ayuntamiento. En 2021 también se completará con un millón de euros la remodelación de la Avenida de Buenos Aires de Motril; se destinarán 667.000 euros a la eliminación de un tramo de alta siniestralidad en la carretera (A330) en la Puebla de Don Fadrique y la adecuación de la carretera (A-338) del Parque Industrial de Escúzar, que cuenta con 500.000 euros. En 2021, además, se acabarán los proyectos para iniciar las obras ya presupuestadas de la mejora del acceso a la Estación de Sierra Nevada desde la A-395, que se encuentra en fase de tramitación de la licitación, con 3,6 millones previstos; el aumento de capacidad en la VAU-10, con 1,8 millones, y la mejora de la carretera A-348, de acceso a la Alpujarra desde la A-44 hasta Lanjarón, con un presupuesto estimado de cinco millones de euros.

En cuanto a la redacción de proyectos, se trabajarán en los de la Variante Alhama-Conexión Ventas de Zafarraya, e fase de licitación la redacción del proyecto; la VAU-09 Distribuidor Sur de Granada, el enlace con la autovía A- 44, autorizado ya por el Ministerio de Transportes; la mejora de la capacidad y la seguridad vial de la (A-308) Iznalloz-Darro con un 2+1 de carriles; la Variante de Armilla, Churriana y Las Gabias (VAU 5) para unir la primera y la segunda circunvalación y el cierre del anillo de la Circunvalación. Y, por supuesto, un año más, el presupuesto andaluz mantiene el esfuerzo para mejorar la seguridad vial de nuestra red viaria. Se seguirán ejecutando actuaciones de mejora de seguridad vial y eliminando tramos de concentración de accidentes. Habrá actuaciones de seguridad vial en la carretera A-4050, de Almuñecar, con 623.000 euros; en el túnel del Serrallo (en la A-395), con 1,4 millones de euros; en la travesía Las Gabias (A-338), con 366.300 euros; y en

la A-4028 en Cájar, con 276.000 euros.

Y como estamos en lo grande y en lo pequeño, tenemos en marcha de aquí a finales de año 70 contratos menores para mejora la seguridad vial en carreteras granadinas con una inversión de más de tres millones de euros.

Actuaciones en Vivienda

En materia de Vivienda, se prevén inversiones por más de ocho millones de euros. Entre ellas está la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética en viviendas públicas de AVRA en Loja, en Motril y en la capital, así como la reurbanización recientemente anunciada de la Plaza María Josefa Recio (con 500.000 euros), al tiempo que sigue en marcha el proyecto para hacer realidad la edificación de viviendas en el antiguo cuartel de Mondragones (800.000 euros) y se ha desbloqueado tras más de una década el suelo residencial del Parque Automovilismo (con 200.000 euros) gracias a la colaboración público-privada. Los programas de fomento del alquiler, de rehabilitación de vivienda y de

edificios se reactivan con más fuerza en 2021, mientras que la partida con más inversión es la de áreas de regeneración urbana y accesibilidad. En este programa estará una nueva fase para Santa Adela.

El Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano cuenta con más de dos millones de euros para actuaciones en Armilla, Baza, Guadix y Motril. Además, se ejecutarán las islas ambientales de Armilla y Motril, correspondientes al programa de Ciudad Amable de 2014, así como los

800.000 euros de la nueva convocatoria para los proyectos de los municipios de Motril, Láchar, Guadix, Padul, Güevejar y Cádiar. A todo esto se suma la rehabilitación de la Casa de los Aragoneses de Motril, con 470.000 euros, y del Pósito de Caniles, con 917.577 euros.

219 millones en inversiones Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, ha presentado el resto de las inversiones que le corresponden a la provincia. Los presupuestos de 2021 ascienden a 219,8 millones de euros, 33 millones de euros más que en 2020. “La grave situación que estamos viviendo a causa de la Covid-19 no nos ha parado para crear unos presupuestos rigurosos que transmiten confianza y estabilidad”, ha afirmado García. Las cuentas autonómicas aumentan la partida para Educación, Salud y dependencia sin olvidar la partida para autónomos, empresas, Cultura, Innovación y Turismo.

Además, ha resaltado la creación de un fondo Covid para seguir haciendo frente a los gastos derivados por la pandemia.

En su intervención, el delegado del Gobierno ha recordado las inversiones e iniciativas que ya se están llevando a cabo en la provincia a pesar de la pandemia como el Plan Aire ,el Plan Andalucía en Marcha, el Plan Alhambra, la construcción de nuevos colegios, las actuaciones en depuración de aguas y el gran esfuerzo realizado en obras de adecuación, adaptación y adquisición de materiales para afrontar la pandemia; “La vida de todos cambió el pasado mes de marzo, pero en nuestro ejercicio de la responsabilidad está proponer iniciativas mientras luchamos contra la pandemia”, ha afirmado García. En cuanto a la provincia de Granada, los presupuestos descargan en la provincia de Granada 8,5 millones de euros en Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para actuaciones entre otros en la sede judicial de Órgiva (49.209 euros) el acondicionamiento del edificio de La Caleta (1.016.219 euros) y el Programa de Fomento del Empleo Agrario (7.307.923 euros).

El consorcio Fernando de los Ríos tiene una partida de 10.000 euros, mientras que el proyecto para la sede administrativa de la Unidad de Policía Adscrita dispone de 200.000 euros. Las políticas de Empleo y Trabajo autónomo se elevan hasta los 4,4 millones de euros, dividido en programas de acciones formativas (3.197.332 euros), actuaciones para la prevención de Riesgos Laborales (1.151.113 euros) y 114.500 euros para la residencia de tiempo libre de Prado Llano. El área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dispone de

un montante para la provincia de Granada de 85.092.911 euros, de los que en buena parte irán a Infraestructuras hidráulicas (25,3 millones), y la transformación y Comercialización de productos agrícolas (7.678.137 euros).

Por su parte, en materia de Educación y Deporte se ejecutarán inversiones por valor de 1.177.066 euros entre los que destaca la adecuación del CEIP La Alhomada de Vegas del Genil (800.000 euros). Continuidad al proyecto del IFMIF-DONES El Gobierno andaluz continua con la apuesta por el acelerador de Partículas IFMIF-DONES con una partida de 3.500.000 euros para 2021 y un compromiso de continuidad dividido en diferentes anualidades. Los incentivos de apoyo a pymes y grandes empresas asciende a 6.023.827 euros, mientras que la apuesta por mejorar la eficiencia energética de los centros de mayores será de cerca de 1,7 millones de euros. La partida para Salud es de 6.039.812 euros y permitirán la construcción del nuevo centro de Salud de Vélez de Benaudalla (642.977 euros) y las obras de adaptación del Hospital de Alta resolución de Órgiva con una cuantía de 250.000 euros. Pablo García ha destacado que la provincia de Granada ya cuenta con un plan de infraestructuras sanitarias con un montante de más de 14,8 millones de euros en obras en centros sanitarios. La cultura recibirá 260.000 euros en estos presupuestos con la partida para el Palacio de las Artes y la Ciudad de la Música (70.000 euros) y la Zona Arqueológica de Orce con 95.000 euros, además de las obras en la Fundación Rodríguez Acosta por importe de 137.338 euros. El delegado del Gobierno ha querido agradecer a la consejera de Fomento, Marifran Carazo, la inversión que realiza su consejería en la provincia de Granada, “Cada vez que la consejera viene a Granada lo hace con un proyecto de gran calado para la provincia. Tenemos una gran embajadora de esta ciudad en el Gobierno andaluz, que siente y cree Granada por encima de todas las cosas” ha indicado García. Estos son los presupuestos de la reactivación

que marcan el camino del crecimiento para la provincia de Granada. A la presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para la

provincia han estado presentes los delegados territoriales de Educación y Deporte, Ana D. Berrocal; Agricultura, María José Martín; Salud y Familias, Indalecio Sánchez-Montesinos; Empleo y Transformación Económica, Virginia Fernández; Justicia, Gustavo Rodríguez Fomento y Cultura, Antonio Granados. También han acudido a este acto por parte de la Consejería el director general de Infraestructuras, Enrique Catalina ; y el director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Juan Carlos del Pino.