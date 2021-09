Machis quiere quedarse en el Granada

Foto: Granada CF

El culebrón en torno al futuro de Darwin Machís parece que ha llegado a su fin. Así se puede deducir de las manifestaciones del entrenado del Granada, Roberto Moreno, al ser preguntado por el futuro del jugador. El técnico ha respondido que Machís “me ha dicho que os lance un mensaje y es que no se quiere y de Granada, que aquí está muy bien. Yo lo veo super implicado, motivado desde el primer día, trabajando para tratar de ayudar al equipo. Es verdad que hasta ahora no nos ha podido ayudar al nivel que queríamos. Pero yo no necesito que me diga nada, porque lo veo entrenar, la implicación, todo lo que hace en los entrenamientos y lo que nos va transmitiendo. Va a seguir con nosotros”.