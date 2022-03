Los secretos del partido del Granada ante el Valencia al descubierto

El entrenador del Granada, Robert Moreno, dijo que están “seguros” de que van a ganar este sábado en Mestalla al Valencia y que a nivel interno están “muy tranquilos” pese a que en el exterior detecta “sensación de pesimismo y nerviosismo” por acumular el equipo ocho jornadas sin ganar.

“Tenemos que conseguir puntos y acercarnos al objetivo, llevamos tiempo sin ganar, tenemos ganas de que llegue el triunfo y estamos seguros de que va a llegar mañana”, comentó este viernes Moreno en rueda de prensa.

El técnico ve a sus jugadores “con ganas de jugar” y de “hacerlo lo mejor posible”, agregando que ve a los miembros de la plantilla “muy bien, convencidos y unidos”.

“Detecto en el exterior una sensación de pesimismo y nerviosismo, pero a nivel interno estamos muy tranquilos y sabemos que lo vamos a sacar. Somos conscientes de la situación, hablamos con los jugadores y sabemos que esto se saca trabajando y levantándonos cada vez que algo no sale bien”, añadió.

Moreno espera encontrarse este sábado “al mejor Valencia”, reconociendo que “si no es el mejor Valencia”, será “mucho mejor” para los rojiblancos.

“Espero un rival con intensidad y ganas. El factor de haber jugado hace poco tiempo es algo que puede condicionarles. Si es así o no se va a ver durante el partido”, sentenció.

El técnico del Granada cree que el equipo che usará “un planteamiento parecido al de los últimos partidos”, ya que el dibujo de tres centrales y dos carrileros “le ha dado porterías a cero y un mejor balance defensivo”.

No obstante, el preparador comentó que el Valencia es capaz de “manejar varios sistemas” y que los rojiblancos están “preparados para diferentes circunstancias” que pueda haber en el choque.

Sobre el factor mental de un Granada que lleve cinco derrotas en las seis últimas jornadas, reconoció que el psicólogo del equipo “tiene mucho trabajo estos días” y que “la única forma” de mejorar es “estar unidos”.

“Cuando las cosas no salen intentas hacer reajustes. El grupo es muy fuerte y está súper unido, es nuestra responsabilidad y estamos en ello. Si tienes un once tipo cuando tienes 27 jugadores en plantilla, conviertes las sesiones de entreno en algo malo”, comentó Moreno sobre sus habituales cambios en el once de una jornada a otra.

Sobre la falta de gol de las últimas jornadas, aseveró que unos días les faltó “generar” y otros días “acierto”, asumiendo que son “los primeros interesados en revertir” una situación” que a veces les genera “cierta ansiedad”.

Sobre el joven delantero uruguayo Matías Arezo, que lleva dos partidos sin minutos, comentó que es un futbolista “de un potencial enorme” que está “por acabar de hacer”.

“Tiene 19 años y no se le puede cargar de presión y de tensión. Acaba de llegar y no sería justo. Estoy contento con su trabajo y cada día que pasa se le ve más suelto”, agregó sobre el uruguayo.