Los Reyes inauguran en Granada la muestra "Odaliscas. De Ingres a Picasso"

Los Reyes han inaugurado este jueves en el Museo de Bellas Artes de Granada, ubicado en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, la exposición "Odaliscas. De Ingres a Picasso", una muestra que reflexiona con 48 obras sobre la creación del mito de la odalisca y su evolución artística en los siglos XIX y XX.



Don Felipe y doña Letizia han estado acompañados por el ministro Ciencia, Pedro Duque; el presidente de la Junta, Juanma Moreno; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde de Granada, Luis Salvador, y la directora de la Alhambra, Rocío Díaz, entre otros.



La exposición, organizada por el Patronato de la Alhambra, ofrece un recorrido por dos siglos de arte para reflexionar sobre la odalisca y su protagonismo en la historia del arte y acercar la visión de este mito inmortalizado por artistas como Ingres, Delacroix, Matisse o Picasso.



A través de medio centenar de piezas, la muestra comisariada por María López Fernández desvela cómo se creó esa imagen soñada de la mujer oriental y los ensayos que permitieron evolucionar de los dibujos y bocetos de Ingres a las peculiaridades formas de la mujer desnuda de Picasso.



Los Reyes han recorrido los tres espacios de la sala de exposiciones temporales del Palacio de Carlos V dedicados a esta exposición y que permiten analizar esta temática de manera transversal para conocer un siglo y medio que ha plasmado una de las mayores transformaciones estéticas de la pintura occidental y la importancia del tradicional desnudo femenino.



A través de piezas de artistas como Ingres, Delacroix, Chasseriau, Gérôme, Constant, Bernard, Matisse y Picasso, entre otros, la muestra acerca a la odalisca, que representaba una imagen soñada, mitificada y, por tanto, incomprendida de la mujer oriental.



Además de conocer la muestra, don Felipe y doña Letizia han pasado por el Patio de los Leones, donde han recibido el cariño de los turistas que visitaban los Palacios Nazaríes, y han firmado en el libro de honor del monumento en el Patio del Harén.



"Odaliscas", que se podrá visitar hasta el 10 de septiembre, centra la primera de sus tres salas en Ingres y presenta 18 dibujos del artista procedentes del Musée Ingres-Bourdelle de Montauban (Francia) y la icónica pintura "Petit Harem" del Musée du Louvre, un camino para ilustrar cómo formuló un modelo plástico de odalisca.



Por su parte, y desde un lugar casi opuesto, Delacroix desplaza el interés pintoresco del tema hacia la experimentación cromática, tal y como muestra el estudio para "Mujeres de Argel" prestado por el Musée de Rouen.



La sala central aborda la ensoñación orientalista con piezas de Constant, Gérôme o Seel que contribuyeron a recrear y difundir las fantasías, tópicos y prejuicios misóginos en torno al harén y que se presentan junto a piezas que formaron parte de los harenes nazaríes del mundo oriental, procedentes del Museo de la Alhambra.



Esos modelos fueron sometidos a una relectura con los artistas de vanguardia como muestra una tercera sala centrada en Matisse y Picasso, en la que lucen obras como "La femme au tambourin" o "Femme au bonnet turc" del Centre Pompidou.



La directora de la Alhambra ha recordado que el monumento fue uno de los escenarios más prestigiosos de la modernidad a lo largo de los siglos XIX y XX y sirvió para inspirar a los grandes artistas de la vanguardia.



Los Reyes también han recibido el cariño y los aplausos de los turistas que se han concentrado en la placeta de entrada del Palacio de Carlos V y que han aprovechado para ovacionarlos.





Premios de Innovación y Diseño





Felipe VI ha apelado este jueves a la innovación y al diseño como herramientas de cambio y de progreso necesarias para afrontar con mayor "solidez y potencia" la recuperación de los próximos meses y años.



El Rey, que ha presidido junto a doña Letizia el acto de entrega de los 'Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2020' en Granada, al que también ha asistido el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha remarcado durante su intervención que "no hay avance sin innovación, aunque sea parcial".



"Si se quiere mejorar será preciso hacer cosas distintas, hacerlas de manera distinta o combinando los factores de manera diferente según el objetivo que se busque, y eso es la innovación", ha manifestado el monarca, para quien tanto la innovación como el diseño son "fuente de prestigio y buena imagen exterior para los países que más firme y sostenidamente apuestan por ellos".



Por ello, ha considerado ambas herramientas necesarias, "de manera aún más acuciante" en el actual contexto, para el desarrollo tecnológico, y por tanto económico, para la competitividad, la sostenibilidad medioambiental y social y, en definitiva, para afrontar "con mayor solidez y potencia" la recuperación.



El jefe del Estado ha considerado además fundamental trabajar interconectados y "dejar atrás los compartimentos estancos".



Porque solo de esa manera, empresas, universidades, organismos científicos y tecnológicos, administraciones públicas y la sociedad en su conjunto "alcanzarán mejores resultados y mayores niveles de bienestar".



Tras abogar por la colaboración para paliar retos como la pandemia, el cambio climático y la desigualdad, don Felipe ha subrayado que afrontar los futuros desafíos, "algunos imprevisibles", pasa por contar con todo el talento de la sociedad.



Y España, ha enfatizado, dispone de ese talento y de una base sólida de profesionales y empresas que "aportan con su visión y con su esfuerzo un verdadero valor añadido para el progreso" del país.



Como ejemplo de retos futuros, ha citado la reducción de impacto ambiental que supondrá la instalación del acelerador de partículas para probar los materiales con los que construir el reactor de fusión nuclear experimental DEMO, que Granada aspira a albergar.



En su discurso, el Rey ha defendido la necesidad de abordar los desafíos "con ideas nuevas, mirando lejos para llegar lejos", aunando esfuerzos para acelerar el logro de resultados, situando a las personas en el centro y aprovechando herramientas como el diseño".



El monarca, que ha aludido a la vinculación entre la innovación y el diseño y al hecho de que este año aparezca reflejado por primera vez en estos premios el diseño de procesos, ha destacado la capacidad de emprendimiento, creatividad, calidad, compromiso ambiental, esfuerzo investigador y competitividad de todos los galardonados, a los que se ha referido uno por uno en su discurso.



Los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2020, otorgados por el Ministerio de Ciencia e Innovación para distinguir a personas y entidades que han hecho de la innovación y el diseño un elemento indispensable en su estrategia profesional, han reconocido en esta ocasión a Francisco Marín Pérez, por su trayectoria personal, a Indra Sistemas, en la modalidad de gran empresa, y a Seipasa, en la modalidad de pyme.



También a Juan José Gimeno Crespo (Premio Diseño modalidad profesionales), a Isabel Inés Casasnovas (Mención especial Diseño 2020 modalidad profesionales), a Luziferlamps (Premio Diseño modalidad empresa), al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Mención especial Diseño modalidad empresa) y a Eva Yarza Hilario y Marta Yarza Hilario (Premio Diseño modalidad jóvenes diseñadores).



Dos de los premiados, Francisco Marín Pérez e Isabel Inés Casasnovas, han ofrecido una charla en la que han reflexionado sobre la innovación y el diseño y lanzado mensajes como la necesidad de que el diseño traspase el concepto formal y estético y de que empresa e investigación se entrelacen.



Previamente intervino el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para asegurar que la innovación es un rasgo específico de la especie humana, que ha supuesto grandes avances a lo largo de decenas de miles de años pero también "efectos menos favorables".



Al respecto, ha advertido de que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ponen en riesgo el bienestar, por lo que ha apostado por una innovación "que no trate de doblarle el brazo a la naturaleza, sino aprovechar las opciones que ofrece para mejorar la vida sin romper equilibrios".



La pandemia es una muestra más de los riesgos de la expansión como especie, ha dicho Duque, quien ha destacado en contraposición que la capacidad innovadora ha permitido elaborar vacunas eficaces en menos de un año.



"No nos queda otra que seguir innovando y hacerlo de una manera consciente", ha sentenciado el ministro, quien ha apostado por una "orientación estratégica de largo plazo" y ha subrayado el impulso a la capacidad innovadora con un incremento en el último año del presupuesto de su departamento en un 60%.