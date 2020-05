Los milagros existen

Granada va a tener presupuesto. Un acuerdo histórico al que han llegado el PP, PSOE y Ciudadanos. 22 puntos entre los que se incluye la recuperación de las ludotecas,la creación de una oficina anticrisis, modificacion del IBI para el año que viene, plan de vivienda en la zona norte y Chana, y la puerta en marcha de la marca “Hecho en Granada” con el objetivo de potenciar la actividad cultural de esta ciudad. Se va a reactivar la obra pública prevista en los fondos Edussi. Todos los grupos han cedido y han demostrado su interés real por la ciudad de Granada empezando por el grupo socialista y su portavoz y ex alcalde Francisco Cuenca.

GENEROSIDAD DE TODOS LOS GRUPOS

El ex alcalde Granada y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha comparecido hoy junto a los portavoces del PP y CS para dar a conocer un pacto de presupuestos donde quedan recogidas más de una veintena de demandas socialista para ayudar a los granadinos y granadinas que peor lo están pasando por los efectos de la COVID19. Cuenca, como ya ha manifestado estos días, “no comparte la mayor parte del documento de presupuestos presentado por la Derecha, porque es el mismo de febrero y presenta notables deficiencias”, pero ha señalado que “hemos forzado al equipo de gobierno a rubricar unos acuerdos concretos para que los sectores más perjudicados por la pandemia no queden desprotegidos”. En este sentido, ha precisado que el acuerdo cerrado recoge el compromiso del equipo de gobierno a reforzar los Servicios Sociales, poner en marcha programas de estímulo del comercio de cercanía, en el centro y los barrios, así como bonificaciones al sectores más afectados como pueden ser la hostelería, el turismo o las empresas culturales, entre otras cuestiones de vital importancia para Granada. Los socialistas también han forzado un acuerdo para impulsar un nuevo modelo económico para Granada basado en la Ciencia y el Conocimiento, con el apoyo al PTS y la apuesta por la implantación en Granada de más empresas del sector tecnológico, “en una apuesta decidida por crear empleos de calidad”.

El socialista ha apuntado que “siempre hemos defendido que los presupuestos son una herramienta esencial para la transformación de un territorio. Estos presupuestos no son los presupuestos que haríamos nosotros. Están muy lejos de serlo. Por eso hemos considerado necesario introducir una serie de modificaciones, un conjunto de enmiendas destinadas a poner el rumbo de las cuentas en ofrecer la protección a quien a día de hoy se siente desamparado, siente el miedo no tener garantizados sus derechos más básicos.

En más detalle, la rubrica entre el PSOE y el equipo de gobierno recoge más de una veintena de medidas concretas entre las que destacan una revisión del IBI para reconducir la subida que aprobó la derecha hace unos meses aplicando los principios de justifica fiscal y distributiva. También incluye el compromiso de elaborar unas ordenanzas fiscales que contemplen ayudas para los autónomos, pequeñas y medianas empresas que peor lo están pasando, así como para

Los portavoces del equipo de gobierno han destacado sobre todo el acto de generosidad y de responsabilidad que ha posibilitado la firma de este acuerdo.