Los hosteleros granadinos piden ayuda al locutor más influyente

Los hosteleros granadinos están atravesando una de las más profundas crisis de toda su historia. Dos manifestaciones masivas sacaron a las calles de la ciudad de la Alhambra a miles de personas. A un año difícil se han sumado las necesarias medidas sanitarias que se han adoptado y que han provocado el cierre total de la hostelería durante tres semanas. Muchos establecimientos ya no volverán a abrir sus puertas. En repetidas ocasiones han solicitado ayudas los representantes de uno de los sectores más importantes de la provincia. Han sido claros: quieren un rescate. Piden a las administraciones que les dejen trabajar pero es imposible mantener un negocio en las actuales condiciones. No se puede afrontar tantos gastos con un horario tan reducido. Defienden que han sido ejemplares durante toda la pandemia y que apenas se han producido contagios porque se han extremado las medidas de seguridad en esos bares y restaurantes. Ahora, de cara a las fiestas navideñas temen que se pierda una última oportunidad para remontar y no han dudado en pedir ayuda al periodista más escuchado de Andalucía: Carlos Herrera.

Herrera ayúdanos. Es el grito que han lanzado este finde semana en una concentración en pleno centro de Granada. En Puerta Real rodeados de establecimientos cerrados y de hoteles que no pueden abrir, se sentaron en la confluencia de las principales arterias del tráfico para llamar la atención sobre una situación crítica. "Herrera ayúdanos", es la llamada de auxilio al comunicador con más credibilidad de la radiodifusión. Y una petición para que sus deseos de trabajar y seguir viviendo de sus negocios sea una realidad.

La Junta sigue estudiando las peticiones de las federaciones de hostelería en el difícil equilibrio entre las medidas para frenar la pandemia y la necesidad de apoyar a unos comerciantes y hosteleros que advierten de las nefastas consecuencias económicas y sociales que va a tener su cierre.

Ese es el grito que es una muestra de confianza: "Herrera, ayúdanos"