El KIA Niro ganador absoluto del coche del año de la mujer 2023

Kia comunicó el pasado 9 de marzo que, su aclamado Niro, ha sido el ganador de la elección "Mejor coche del mundo 2023" en el Women's World Car of the Year 2023 (WWCOTY). El premio se anunció coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy especial no solo porque da voz a las mujeres, también por el que existe en muchos países entre el automóvil y la autonomía personal.

Antes de emitir su voto, los 63 periodistas del motor de 43 países probaron decenas de modelos y evaluaron cada detalle. En la primera ronda de votaciones, se eligieron los mejores coches de cada categoría entre un total de 59 candidatos. En la segunda ronda, estos finalistas sirvieron de base para la selección del Mejor Coche del Mundo 2023. Al final, y tras un emocionante escrutinio, la balanza se inclinó enormemente a favor del Kia Niro.

El nuevo Niro se ha diseñado desde cero para satisfacer y superar las expectativas de los consumidores con preocupación por el medioambiente. Como parte integrante de la creciente gama de modelos ecológicos de Kia, la nueva generación del Niro se ha concebido para satisfacer las complejas y variadas necesidades de los consumidores actuales, preocupados por la sostenibilidad.





La segunda generación del Niro ya ha logrado varios premios, entre ellos el Volante de Oro en la categoría "SUV compacto" y el primer puesto en la categoría de marcas de gran volumen de ventas en el estudio JD Power 2022 Electric Vehicle Experience Ownership Study. Además, el modelo fue preseleccionado para los premios Coche del Año 2023. Todas las votaciones han sido verificadas por Grant Thornton desde su oficina de Auckland, Nueva Zelanda. Este auditor ha certificado los resultados del WWCOTY desde su creación en 2009.

Para más información sobre el Women's World Car of the Year, puede visitar el sitio web oficial: www.womensworldcoty.com .