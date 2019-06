La Junta no tiene comunicación oficial de la venta de billetes del AVE y critica su "anuncio electoral".

l delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, ha indicado que Renfe no ha comunicado oficialmente a la Junta el inicio de la venta de billetes del AVE, prevista para este lunes, según señalaron unos días antes del 26 de mayo el alcalde de la capital granadina y el presidente de la Diputación, Francisco Cuenca y José Entrena (PSOE), ahora en funciones, en lo que fue, ha agregado, un "anuncio electoral".

Preguntado por este asunto en una rueda de prensa sobre el nuevo proyecto de Presupuestos andaluces, Pablo García ha señalado que está informado de la puesta en marcha de la venta a través de los medios de comunicación. "Nadie nos ha dicho que se pone hoy en marcha esa cuestión", ha indicado el delegado.

"No me cabe la menor duda de que fue un anuncio electoral en su momento", ha agregado García, para quien se trata de una actitud a "evitar" porque, en este caso, "genera esa ilusión" por usar "un medio de transporte tan ansiado" para la provincia. Si finalmente este lunes esa venta no se pone en marcha provocará "frustración y habrá que pedir responsabilidades", ha concluido.

En una comparecencia informativa el pasado 22 de mayo, Cuenca y Entrena anunciaron que los billetes para el trayecto en AVE que unirá Granada con Madrid y Barcelona se pondrían a la venta este 3 de junio, estando previsto el primer viaje comercial para finales de ese mes, en torno al día 24.

Renfe informó en nota de prensa ese mismo día que había previsto programar el inicio de la venta de los billetes de AVE en Granada a partir de este 3 de junio. No obstante, "si hubiese alguna incidencia en las pruebas que se están desarrollando que no permitiese garantizar el calendario previsto, Renfe informaría convenientemente", agregó el operador.