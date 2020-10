La Junta licita el proyecto de construcción de la mejora integral de los accesos a Sierra Nevada

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha anunciado que se ha licitado la redacción del proyecto de construcción para la mejora integral de los accesos a la estación de esquí de Sierra Nevada, que sufrían con cierta periodicidad incidencias derivadas de deslizamientos y movimientos de laderas. Esta actuación pretende dar la respuesta definitiva a los problemas “del principal acceso a Sierra Nevada, polo de atracción turística clave para el desarrollo socioeconómico de Granada”, según ha explicado la consejera en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía.

El proyecto contempla las actuaciones necesarias para el control del nivel freático, la contención de los empujes y los movimientos de tierras que existan sobre la carretera, la monotorización y seguimiento de los mismos durante y tras la ejecución de las obras y la reconstrucción del tramo afectado. En el tramo en estudio existe un inclinómetro que está realizando lecturas del terreno. Además de la estabilización del tramo, se dotará al mismo de los elementos para asegurar la accesibilidad peatonal, la visibilidad y el drenaje, así como la inclusión de un estudio de medidas para la integración paisajística de unas obras que se estima que tengan un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Este proyecto de construcción sale a licitación después de que en el último año se hayan realizado actuaciones para mejorar los accesos a la estación de esquí por más de medio millón de euros, con los que se ha renovado el pavimento, se han repuesto las señales y marcas viales y se han renovado las barreras de seguridad en varios tramos. Igualmente se han ejecutado obras de emergencia en el punto kilométrico 15 de la carretera A-395 por los daños causados por deslizamientos. Con esta actuación, que ha contado con un presupuesto de 281.000 euros, se construyó una pantalla de micropilotes en la zona externa de la calzada para mejorar la seguridad vial. “De no haber actuado con rápidez como hicimos, nos habríamos visto obligados al corte total de una carretera que no cuenta con rutas alternativas viables”, ha recordado Marifrán Carazo.

Marifrán Carazo también ha destacado que la semana pasada se iniciaron las obras para crear un camino peatonal separado del tráfico rodado en la carretera A-395 R1. Su no separación hasta ahora comprometía la seguridad vial hasta el punto de que era casi constante la presencia del personal de conservación, emergencias (112) y Guardia Civil para evitar accidentes. Las actuaciones de mejora en los accesos a la estación de esquí de Sierra Nevada figuran dentro de los 58 proyectos que ha presentado la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en el Plan Andalucía en Marcha para la provincia de Granada. Sólo esta Consejería aportará 103 millones sin contar en esta inversión ni la ampliación del Metro de Granada, ni proyectos de colaboración público-privada.