La Junta licita la intervención arqueológica en el Cuartel de Mondragones

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha licitado una nueva campaña de excavación arqueológica en la zona de los antiguos cuarteles de Mondragones, con la que se pretende culminar la prospección de la superficie de 15.280 metros cuadrados que se reserva para un gran espacio público. Esta nueva campaña, la cuarta que contratará la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para conocer todo lo que contiene el subsuelo de esta superficie, se licita con un presupuesto de 306.409 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

EXCAVACIONES DESDE HACE 4 AÑOS

Las excavaciones en el ámbito de Mondragones se iniciaron en 2016 con unos sondeos o catas, cuyos resultados certificaron que los suelos analizados (todos menos los que se sitúan más al norte) estaban libres de restos de interés, salvo la zona central destinada a espacio público, donde se detectaron restos que, en una segunda campaña, desarrollada en 2017, permitieron descubrir unas termas que pertenecieron a la antigua villa romana.

Tras esa intervención, la Delegación Territorial de Cultura, a la vista de los resultados arrojados por las excavaciones, consideró que los objetivos no estaban del todo cumplidos, ya que no se había excavado la totalidad de la superficie bajo la cual, según los sondeos iniciales, existen restos arqueológicos de interés, ni tampoco se habían realizado catas en el resto del espacio público central. La nueva intervención que se va a contratar abarcará el espacio no excavado hasta ahora, con lo que quedará totalmente acotada y delimitada la zona de interés arqueológico que, cuando se desarrolle el PERI de Cuartel de Mondragones, se integrará dentro de este gran espacio público.

Por otra parte, a finales del pasado año se realizó otra campaña arqueológica, también contratada por AVRA, en la que se efectuaron sondeos subterráneos en la zona norte, que no había sido sondeada en la primera campaña. Esas catas, realizadas en siete puntos diferentes en la zona norte de Mondragones y a cuatro metros de profundidad, confirmaron la no existencia de restos de interés y por lo tanto, despejan el camino para poder acometer la urbanización de dicho sector al completo.

Dado que los trabajos arqueológicos que se acometerán una vez sea adjudicado el contrato afectarán sólo a la zona destinada a espacio público, dichas excavaciones serán compatibles con las obras de urbanización del resto del sector en el caso de que éstas llegaran a iniciarse antes de que finalizara la campaña de arqueología.

El ámbito conocido como Cuartel de Mondragones, situado en la zona noroeste del casco urbano, tiene una superficie de 88.000 metros cuadrados, donde Defensa tuvo una gran instalación compuesta por varios edificios. Este suelo divide dos populosos barrios de la ciudad, el de la Cruz (San Francisco Javier) y Plaza de Toros (Doctores). El sector está delimitado por la calle Ribera de Beiro, avenida de las Fuerzas Armadas y barrio de San Francisco Javier. La propiedad del suelo de Mondragones la comparten el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.