La Junta no descarta la semipresencialidad a partir de 3º de ESO

Señala la delegada que los docentes no son expertos sanitarios e insiste en que la Junta ha hecho un esfuerzo enorme para hacer frente a las exigencias de la pandemia. Ha cambiado mucho el modelo y se está avanzando con pasos de gigante en la educación telemática. Aún no se sabe si los alumnos de 3º de eso a 2º de bachillerato tendrán que ir a clase todos los días o será una enseñanza semipresencial. En cualquier caso, la decisión final está en manos de los centros educativos. Sobre la mesa de negociación está una medida que el Gobierno andaluz no ha descartado después de que otras autonomías ofrecieran esta alternativa en la reunión que mantuvieron con el ministerio.

Ha pasado por los micrófonos de COPE la delegada de educación de la Junta en Granada Ana Berrocal quien ha puesto el acento en la excelente preparación de los docentes para actuar según los protocolos sanitarios y educativos que llevan meses elaborándose y apela a la responsabilidad de las familias para encarar con garantías el inicio del curso

ENSEÑANZA OBLIGATORIA

AnaBerrocal ha señalado que "la enseñanza entre los 6 y los 16 años es obligatoria y que se trata de hacer ver a las familias que la educación es un derecho fundamental de nuestros hijos y que debe ser presencial en la etapa básica porque es lo que realmente garantiza la igualdad y la equidad". Ha incidido en que se están tomando "medidas extraordinarias para dar respuesta a una situación extraordinaria" y que una de ellas es que cada centro educativo ha elaborado un protocolo de actuación Covid-19 que ha contado con el asesoramiento y el apoyo del servicio de Inspección de la Consejería de Educación y Deporte.

MEDIDAS

Existe un protocolo establecido de actuación y de coordinación entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía al tiempo que se trabaja también con los directores de los centros, las asociaciones de padres y la comunidad educativa.

Entre las medidas puestas en marcha en estos centros destaca la organización de las clases en Grupos de Convivencia Escolar, es decir, un conjunto de alumnos que junto con su tutor no se mezclan con otros grupos.

De esta manera, los niños podrán socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar ninguna distancia de seguridad ni usar mascarilla. Además, los juguetes y materiales didácticos de cada grupo no se podrán compartir, ni intercambiar, ni mover de un aula a otra. Los centros organizarán las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones y así garantizar el distanciamiento social necesario.

Tras la entrada de los menores se procederá al lavado de las manos con agua y jabón y deberán ir directamente a su aula y de ella a la salida cuando finalice su jornada.

En el caso de que los pequeños utilicen el aula matinal o espacios diferentes a su aula, el personal garantizará que se cumpla la distancia social entre los que no forman parte del mismo grupo.

Cada grupo de convivencia comerá preferentemente en sus aulas y, si lo hicieran en el comedor, éste no podrá ser utilizado por más de un grupo al mismo tiempo, garantizando la limpieza y desinfección del mismo entre turnos. Sobre las salidas al patio, a cada grupo se le asignará tiempo para jugar al aire libre.

Las instrucciones también incluyen recomendaciones para los momentos de sueño y descanso de los niños, para el cambio de pañal, medidas previas para los padres como medir la temperatura del menor antes de salir de casa e indicaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro.