La Junta creará el Instituto de Salud que albergará la Escuela de Salud Pública

El delegado de la Junta de Andalucía en Granada ha pasado hoy por los micrófonos de COPE+Granada (91.5 FM) para repasar la actualidad y los proyectos que tiene el gobierno andaluz para la provincia en este 2020.

Antes, Pablo García ha asegurado que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez “ No le va a venir nada bien a Granada, tengo sensación de incertidumbre y nos dan muchas dudas” y le ha recordado al flamante gobierno los proyectos más urgentes para Granada como son la segunda circunvalación o la formación del consorcio del acelerador de partículas “Nosotros no somos más que nadie pero tampoco menos que nadie, vamos a pelear por los intereses de nuestra tierra, no vamos a permitir que las inversiones que nos corresponden se vayan a otra parte”

Respecto a la polémica abierta por los más de 50 colegios de Granada donde se va a “poner orden y reordenar” una situación de “alegalidad” que existía. García ha insistido en que “no se van a cerrar colegios, solo queremos poner orden, reordenar el sistema educativo. que las cosas salgan bien”

Sobre la Escuela de Salud Pública, que el PSOE ha denunciado su desmantelamiento, el delegado de la Junta ha dicho que eso no es real y que “se va a crear un instituto andaluz de la salud que albergue todas las infraestructuras de salud, ahora mismo todas están sin control, se van a unificar pero todo quedándose en Granada”

El Parque de las Ciencias fue protagonista en la recta final de 2019 haciendo que dos consejeros tuvieran que convocar a los medios para frenar la polémica. Pablo García ha explicado que “alguien se creía que le íbamos a poner ruedas al parque para llevarlo a Sevilla” y que el centro interactivo solo tendrá un control económico desde Sevilla al igual que el resto de consorcios andaluces, “ahora va a haber más control, contablemente el dinero va a estar auditado”

Este 2020 será el del estudio de la ampliación del metro, primer paso para tener más kilómetros de vías para conseguir un objetivo de la Junta que es la movilidad metropolitana “vamos a utilizar criterios técnicos y de viabilidad y sostenibilidad para que la ampliación sea uno de los proyectos estrellas que sean una realidad”