La Junta cierra la restauración y la Universidad y mantiene abiertos los colegios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo un endurecimiento de las medidas para hacer frente a la pandemia durante las dos próximas semanas. Todo ello con el doble objetivo de proteger la salud de los andaluces, así como el empleo y el sustento diario de miles de familias. De este modo, en virtud de la competencia que delegada por el Gobierno de España durante el

estado de alarma y después de atender las recomendaciones del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, el Ejecutivo andaluz ha decidido el cierre de todos los municipios de la comunidad, de forma que sólo se podrá entrar o salir de ellos con causa justificada, además de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas. Esta última medida, de aplicación en toda Andalucía, será excepcional en la provincia de Granada, donde el cierre será total.

“Es una decisión dura y difícil, pero hay que aplicarla para intentar evitar el colapso de los servicios sanitarios y recomendar a los granadinos que sólo salgan para aquello que sea estrictamente necesario”, ha manifestado. También, ha informado que el Gobierno andaluz ha habilitado un mapa interactivo mapaCOVID.es desde el que ya se pueden consultar las medidas en cada uno de los municipios desde teléfono móvil,

ordenador o Tablet.

A estas medidas, se suma la ampliación del horario de limitación de la movilidad nocturna (toque de queda), entre las 22 y las 7 horas. Asimismo, las universidades de toda Andalucía deberán impartir las clases ‘online’, siguiendo colegios e institutos con clases presenciales. Estas nuevas medidas se pondrán en marcha desde la medianoche del lunes al martes. En cuanto a las ya iniciadas el pasado 30 de octubre,

se prorrogan durante el día de mañana lunes. Igualmente, el cierre perimetral de la comunidad autónoma se amplía dos semanas más, hasta el lunes 23 de noviembre.

Moreno ha asegurado que las medidas ya en vigor “parecen estar empezando a surtir efectos de contención”, pero ha advertido que no son suficientes. Y es que, esta semana la comunidad ha superado las cifras de personas hospitalizadas y pacientes en UCI alcanzadas en la primera ola de la pandemia, allá por los meses de marzo y abril. Así, a día de hoy en Andalucía hay 3.151 personas hospitalizadas por la Covid-

19, de las que 455 están en las Unidades de Cuidados Intensivos. “Hay que seguir actuando. Los datos nos obligan a seguir actuando, teniendo en cuenta, además, que vienen tiempos difíciles”, ha agregado.

Con esto último, el presidente se ha referido a la confluencia de la Covid-19 con la gripe, cuyas consecuencias “podrían ser fatales”. Por este motivo, ha alentado a todos los andaluces que deban vacunarse a que lo hagan para evitar el colapso en los hospitales. La Junta, por su parte, en un esfuerzo sin precedentes, ha adquirido 2,3 millones de dosis y ha reservado otro millón “por lo que pudiera pasar”. En este punto, ha señalado que la sociedad se está enfrentado a un virus que en estos ocho últimos días se ha llevado la vida de 315 personas en Andalucía, a los que ha dirigido su más sentido pésame y un cálido abrazo a sus familiares y amigos. Además, ha insistido en la prudencia y la responsabilidad de todos los andaluces y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a cumplir las normas para no poner en riesgo más vidas.

En relación con el cierre de la actividad no esencial, Moreno ha comunicado que ha he encargado a los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo un plan autonómico de rescate a los afectados por estas medidas y ha propuesto al Gobierno de la Nación que active un plan de rescate a las empresas, especialmente del sector servicios y, dentro de él, de la hostelería y la restauración, “que van a salir damnificadas de esto”.

Por último, con responsabilidad y lealtad, ha pedido al Gobierno de España que asuma la parte de responsabilidad que le corresponde en la aplicación de las medidas y para hacer cumplir las normas con la imprescindible labor de la Guardia Civil y Policía Nacional, a cuyos agentes ha expresado su agradecimiento y gratitud en nombre de todos los andaluces. “Es necesario que se den las instrucciones precisas y se

movilicen los efectivos necesarios. Es vital disuadir concentraciones de personas, especialmente en las denominadas ‘zonas de botellón’. Siendo inflexibles con los imprudentes”, ha apostillado.

"NO SALIR DE CASA"

Moreno ha insistido en su recomendación a todos los granadinos de que "solo salgan de casa más que para lo estrictamente necesario" porque "se necesita limitar de la manera más rápida posible el contagio". "Recomiendo que hagan la menor vida social posible y que prácticamente no tengan presencia en calles, acontecimientos o actos", ha pedido el presidente.

Por último, ha defendido que la provincia se encuentra en una situación "crítica" y que, por ello, "se requieren decisiones serias, rigurosas y exigentes".

MEDIDAS EN ANDALUCÍA

Por otra parte, Andalucía ampliará el toque de queda desde las 22,00 hasta las 07,00 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada. Fuera de la provincia de Granada, se decretará el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18,00 horas.