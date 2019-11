La Junta adjudica la segunda fase de la excavación arqueológica en Mondragones

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adjudicado a la UTE Gespad Al-Andalus SL el contrato para ejecutar la segunda fase de excavaciones arqueológicas en la zona de Mondragones, en la capital granadina, donde como consecuencia de ello, en breve se va a iniciar una nueva campaña de sondeos subterráneos, con la finalidad de certificar, si los resultados son los previstos, que no existen afecciones arqueológicas que pudieran impedir el desarrollo urbanístico de dicho ámbito. El contrato ha sido adjudicado en 28.870

euros, con una duración de 45 días.

Los trabajos que se acaban de adjudicar consistirán en el sondeo de siete puntos diferentes, en las parcelas 3, 4 y 5, situadas al norte de la parcela de Mondragones. Las catas se realizarán a cuatro metros de profundidad y tienen como objetivo determinar si a ese nivel existe algún resto arqueológico de interés que pudiera condicionar posibles actuaciones urbanísticas a futuro en dichos suelos.

Esta será la tercera actuación arqueológica que acometa AVRA en Mondragones. En 2016 se realizó la primera campaña de sondeos, cuyos

resultados certificaron que los suelos residenciales analizados estaban libres de restos de interés. Sin embargo, en la parte de los suelos destinada a espacios públicos se localizaron restos que en una segunda campaña, desarrollada en 2017, permitieron descubrir unas termas que pertenecieron a la antigua villa romana descubierta en 2013, cuando el Ayuntamiento comenzó a intervenir en los suelos de su propiedad para desarrollar equipamientos deportivos y una superficie comercial.

En la primera campaña de catas no se incluyeron los suelos situados al norte de Mondragones, de carácter residencial, los cuales van a ser sondeados ahora, después de que en 2018 se demolieron los antiguos cuarteles militares, liberando así de edificaciones la totalidad del ámbito. Si los sondeos que se van a realizar ahora resultan negativos, todo el suelo residencial de Mondragones quedará libre de afecciones arqueológicas, lo que permitiría, previa certificación por parte de la Consejería de Cultura y de acuerdo con el Ayuntamiento, iniciar el proceso para la urbanización previa a un posterior desarrollo residencial.

El ámbito conocido como Cuartel de Mondragones, situado en la zona norte del casco urbano, tiene una superficie total de 88.000 metros cuadrados, donde Defensa tuvo una gran instalación compuesta por varios edificios. Este suelo divide dos populosos barrios de la ciudad, el de la Cruz (San Francisco Javier) y Plaza de Toros (Doctores). El sector está delimitado por la calle Ribera de Beiro, avenida de las Fuerzas Armadas y barrio de San Francisco Javier.

La propiedad del suelo de Mondragones la comparten el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. El sector fue objeto de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en marzo de 2003, al que siguió un proyecto de urbanización que se ejecutó en 2013 pero sólo en los suelos municipales. La Junta no llegó a actuar entonces ya que a partir de la aparición de la antigua villa romana descubierta durante la actuación del Ayuntamiento, se hace necesario certificar, antes de urbanizar, que no existen restos en el subsuelo que impidan su urbanización.