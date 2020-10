Julia Uceda recibe en Ferrol el Premio Lorca

El alcalde de Granada, Luis Salvador, se ha desplazado hasta la localidad gallega de Ferrol para entregar en su domicilio a la escritora Julia Uceda el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada 2019. Ha sido, en palabras del regidor, un acto con el que el Ayuntamiento y la ciudad saldan su deuda con Doña Julia, puesto que la situación sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus obligó a aplazar y modificar por primera vez el tradicional acto de entrega del galardón, que en circunstancias normales habría tenido lugar en el mes de mayo.

Como representante de la ciudad y de todos los granadinos he querido poder entregar este premio y compartir unos momentos entrañables con una poetisa que ha dado mucho a la historia de la literatura y que pasa a formar parte ya de la historia del Premio Lorca y, con él, de la historia de la Granada en un momento en el que la cultura es más importante que nunca, ha aseverado Luis Salvador.

Por su parte, la poetisa Julia Uceda, quien a punto de cumplir 95 años ha resaltado la enorme gratitud hacia la ciudad de Granada, se ha mostrado realmente muy impresionada con que el alcalde se haya desplazado hasta su domicilio a entregarle este premio y por ligar su nombre al del autor granadino, sobre quien está realizando un trabajo.

No esperaba que el nombre de Lorca estuviera nunca en mi currículum. Para mí no es un tópico; él no ha muerto, quienes le mataron le dieron más vida. Como persona me lo imagino un poco infantil, como un niño que no vivió la vida tan terrible como es; y un escritor de ese tipo no muere nunca ha explicado la autora sevillana que ahora vive en Galicia que es España de otra manera.

Galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2003 por El viento, hacia el mar Julia Uceda (Sevilla 1925) es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, donde también obtuvo el doctorado. Ha ejercido la docencia tanto en la Universidad Estatal de Michigan como en la Universidad hispalense y cuenta con otros reconocimientos como el de Hija Predilecta de Andalucía (2005), Premio de la Crítica de Poesía Castellana (2006) o accésit del Premio Adonais de poesía, con Extraña Juventud. Su obra ha sido traducida a idiomas como el portugués, inglés, chimo y hebreo.

El jurado del Premio -creado por el Ayuntamiento de Granada en 2004 y considerado uno de los más prestigiosos en el ámbito de la poesía escrita en español- valoró la trayectoria de la escritora su poesía, siempre exigente al llevar el pensamiento al discurso lírico, a la vez que explora las posibilidades de los irracional como método de conocimiento, y por su carrera que, desde el margen, ha ampliado las tradiciones de la mejor poesía en español en contacto con otras literaturas, además de por su indiscutible lugar de referencia entre los poetas de hoy , según se recogió en el acta.

El nombre de Julia Uceda se une así al de otros escritores que recibieron el premio en ediciones anteriores como Darío Jaramillo (2018), Pere Gimferrer (2017); Ida Vitale (2016); Rafael Cadenas (2015); Rafael Guillén (2014); Eduardo Lizalde (2013), Pablo García Baena (2012); Fina García Marruz (2011); María Victoria Atencia (2010); José Manuel Caballero Bonald (2009); Tomás Segovia (2008); Francisco Brines (2007); Blanca Varela (2006); José Emilio Pacheco (2005) y Ángel González (2004); además de al de la venezolana Yolanda Pantin, que acaba de ser elegida ganadora de este 2020.