Un hotel cinco estrellas de Granada cede mantas y camas durante la crisis del coronavirus

Un hotel de lujo con un gesto de lujo. El Alhambra Palace de Granada, uno de los hoteles en activo más antiguos de España con más de un siglo de historia, ha anunciado la donación de gorros de baño para Protección Civil, de mantas para el hospital de campaña proyectado en esta ciudad, y de camas para una asociación de discapacitados.

El establecimiento, que en un momento de su historia dejó de ser acoger a grandes personalidades durante la Guerra Civil española para convertirse en hospital de sangre y que pintó incluso cruces rojas en su azotea como recoge la documentación de la época, pretende de esta forma poner su "granito de arena" ante la pandemia del COVID-19.

�� The #HotelAlhambraPalace has joined the fight against #COVID19! In line with our social responsibility and our strong commitment to Granada’s community, we are committed in this health crisis to inventing formulas to help to overcome this situation. Together we will beat it! pic.twitter.com/2D2dK55J73