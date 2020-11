La hostelería invade las calles de Granada

Una marcha bien organizada, sin incidentes. Miles de personas han llenado el centro de la ciudad reclamando a la Junta de Andalucía, el Gobierno central y el Ayuntamiento un rescate. La provincia está con las más negras previsiones y piden los hosteleros que sea declarada como zona catastrófica. Esas ayudas permitirían a miles de familias poder sobrevivir en unos meses que se adivinan muy complejos.

Dueños, empleados, empresas de suministros, transportistas... Todos han salido hoy en una impresionante manifestación donde estaban "históricos" de la hostelería granadina que ve seriamente amenazado su futuro. Los datos sanitarios siguen siendo escalofriantes pero la hostelería dice que son parte de la solución y no del problema. Consideran que es muy poco significativa la tasa de incidencia de la pandemia en esos locales que han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a unas circunstancias muy complicadas.

Persianas abajo

Destacan que ya se ha cerrado el 25% de los negocios y la facturación se ha hundido en un 90% con respecto al año pasado. Podrían cerrar cientos de locales y una pérdida de 2000 millones para la economía provincial. Claman por ayudas directas antes de que 5000 personas se vean en la calle. El mensaje es muy claro: si no facturan es imposible que puedan pagar. El grito de los hosteleros es claro y diáfano. No pueden asumir el coste tremendo de estas decisiones. Exigen bonificaciones, que se aplacen los pagos de créditos. Ya no se creen nada porque su futuro está más que comprometido. Quieren que se les de una moratoria, tiempo para ganar dinero y que las empresas sigan vivas. No quieren morir. Quieren seguir trabajando.

Piden que los Ayuntamientos se involucren, que hagan un esfuerzo. Que se cambien leyes para que esas familias puedan seguir adelante. Han solicitado al alcalde que se fraccionen los recibos de basura porque los negocios están asfixiados y no pueden continuar.

En la manifestación podíamos ver a concejales del PP, Ciudadanos y VOX encabezados por el alcalde Luis Salvador.