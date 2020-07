Horario y dónde ver y escuchar el Real Sociedad - Granada CF

Real Sociedad y Granada resolverán mañana un duelo clave para las aspiraciones europeas de ambos la próxima temporada, en un encuentro al que los locales llegan tras haber ganado solo uno de sus últimos cuatro partidos en casa y los andaluces con hambre por hacer historia.

Buscando Europa por primera vez en su historia

Y la aspiración de estar en Europa por primera vez en su historia es la que impulsa al Granada en su visita a San Sebastián en el primero de los cuatro encuentros que jugará en diez días. El resultado será clave, ya que los donostiarras marcan el corte de las plazas europeas con cuatro puntos.

Antes de recibir el próximo lunes al Real Madrid, todo lo que no sea ganar mañana complicaría mucho las opciones continentales del Granada, que tiene como segundo objetivo quedar lo más arriba posible en la tabla y no verse superado por los conjuntos que tiene debajo.

El técnico Diego Martínez no cuenta con novedades en su plantilla para este partido en relación al pasado contra el Valencia (2-2) al no recuperar a ninguno de los lesionados y no tener sancionados.

�� El mister repasó algunos de los hándicaps de este final de @LaLiga y apuntó la dificultad de medirse ante la @RealSociedad. #RealSociedadGranada — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) July 9, 2020

La única variación en el once inicial respecto al pasado choque podría ser el regreso del atacante Antonio Puertas, dependiendo el jugador que salga si Diego Martínez mantiene la zaga de tres centrales y dos carrileros o cambia a la de cuatro jugadores.

La Real con problemas en el centro del campo

La victoria otorgaría a la Real un doble premio: depender de sí misma en su lucha por Europa al alcanzar la sexta plaza y descartar a un candidato que viene en progresión, pero tras el parón los donostiarras no están bien

Las lesiones se han cebado en su medio campo y los jugadores parecen haber perdido confianza, aunque se repusieron de una racha de cuatro derrotas enlazando un triunfo ante el Espanyol y un empate con el Levante como último resultado.

Esas bajas que asolan el medio campo dejan a los donostiarras sin Illarramendi, Guevara, Luca Sangalli y Januzaj, además del defensa lateral Joseba Zaldua, mientas que David Zurutuza sigue entre algodones.

Los motivos para la esperanza los encuentra el cuadro donostiarra en su ataque, porque el sueco Alexander Isak ha vuelto por sus fueros. Ha marcado en los dos últimos partidos y es uno de los jugadores con mejor promedio realizador en los minutos jugados.

Dónde ver y escuchar el partido

Este encuentro que se juega el viernes a partir de las 19:30 h. de la tarde lo podrás escuchar con el sonido de COPE Granada a través de la web con el mejor equipo de la radio deportiva granadina o pulsando este enlace, también a través de las aplicaciones de Tiempo de Juego y COPE (seleccionando en emisoras Granada) y en el 900 OM.

Se podrá ver en Gol Televisión a través de la TDT