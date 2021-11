La historia se repite: De la presa de Rules al corredor mediterráneo

El Gobierno ha confirmado al Ayuntamiento y la Diputación de Granada que la provincia estará conectada con el Corredor Mediterráneo por el litoral y que a tal fin ha adjudicado el estudio ferroviario de funcionalidad que afecta a la articulación con Almería, que, según ha indicado el alcalde de la capital granadina, Francisco Cuenca, está previsto que se dé a conocer a principios del próximo año.

Así lo ha señalado, en un audio remitido a los medios tras un encuentro que ha tenido lugar, aproximadamente durante hora y media, en la Delegación del Gobierno en Andalucía, con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, al que han asistido el alcalde, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el delegado del Ejecutivo central en la comunidad autónoma, Pedro Fernández.

Cuenca ha indicado que, "de forma clara y rotunda, ante nuestras reivindicaciones", el Gobierno ha confirmado que existirá esa conexión con este eje ferroviario por el litoral mediterráneo hacia el norte de Europa.

"Granada debe estar, sin ningún tipo de dudas, en el Corredor Mediterráneo, ya que es un proyecto acordado, visado y financiado por Europa", ha agregado Cuenca, quien también ha adelantado que ya se ha adjudicado la redacción de los proyectos de duplicación de vía de la conexión con Antequera, lo que permitirá "llegar a Madrid recortando 20 minutos" al actual trayecto.

Así, se seguirá avanzando en los proyectos de doble ancho internacional que tanto para mercancías como para pasajeros "debe tener Granada", ha señalado el alcalde, que ha insistido a Pardo de Vera en la necesidad de "cerrar" lo relativo a la viabilidad de "integración del AVE" en la ciudad, para avanzar en lo cual se ha cerrado una reunión entre los técnicos de Urbanismo y de la Secretaría de Estado.

Se trata de "definir" el modelo de integración, que, de forma coordinada "y echando una mano la Junta, como así se comprometió", permita su desarrollo, ha explicado Cuenca, que había adelantado, si no había "una respuesta positiva" en esta reunión a las dudas sobre conexiones ferroviarias, la posibilidad de convocar movilizaciones en la calle.

Ha señalado, por último, que espera, tras el "compromiso" que ha señalado que ha expresado la Secretaría de Estado en este sentido, que las próximas semanas el Gobierno deje "claro" cómo van a poder mejorarse las frecuencias y horarios de las conexiones, así como la dotación de maquinistas y móviles, que es "donde está el gran déficit".

También ha realizado una valoración positiva de la reunión el presidente de la Diputación, José Entrena (PSOE), después de la ratificación de que "Granada va a ser provincia incorporada al eje litoral" y al Corredor Central Mediterráneo.

En cuanto al litoral, sobre el que se habían suscitado dudas tras unas declaraciones de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el estudio de funcionalidad previsto para principios de 2022 definirá las actuaciones a desarrollar con posterioridad para los proyectos de ejecución de obras en los tramos entre Antequera y Granada, y esta última y Almería, ambos para circulación de mercancías y de viajeros.

AVANCES EN LA VARIANTE DE LOJA

Entrena también ha dado los detalles en cuanto a los avances de la variante de Loja, en el Poniente de Granada. Antes de que finalice el año, está prevista la adjudicación de la redacción de los proyectos para los tres tramos pendientes de actualización.

Son "noticias que suponen un avance en el desarrollo ferroviario" de la provincia, ha resumido Entrena tras una reunión en que también ha participado la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro.

Por último, en cuanto a la necesidad del incremento de frecuencias de conexión con Madrid, y a la "prevista antes de la pandemia" con Málaga, Pardo de Vera "se ha mostrado sensible" para su resolución "lo antes posible", ha finalizado el presidente de la Diputación.

El PP ve "decepcionante" la reunión sin "un solo compromiso" con Transportes sobre el tren

El secretario general del PP en Granada, Jorge Saavedra, ha calificado de "absolutamente decepcionante" la reunión de este lunes en la Delegación del Gobierno en Andalucía entre la Diputación y el Ayuntamiento granadinos y la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre las conexiones ferroviarias, que se ha saldado, ha agregado, con "ni un solo compromiso".





En una nota de prensa, Saavedra ha lamentado "la reunión vacía de contenido, compromisos y de proyectos reales para Granada" entre el alcalde de la ciudad y el presidente de la Diputación, Francisco Cuenca y José Entrena, ambos del PSOE, con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, que "mantiene a Granada condenada al aislamiento ferroviario".





"Hoy es un mal día para la provincia. Ni Cuenca ni Entrena han sido capaces de arrancar compromiso alguno que nos saque de esta situación", ha dicho Saavedra, quien ha calificado de "intolerable" que el Gobierno mantenga ahora que se va a estudiar la mejora de las frecuencias y horarios del AVE con Madrid "tras meses de desconexión mientras el resto de provincias han comenzado a recuperarlas de manera progresiva dejando a Granada en el furgón de cola".





"No solo no han conseguido acabar con el aislamiento que sufre Granada, sino que además no traen ningún plazo concreto para poner fin a este despropósito", ha lamentado el dirigente popular, que insta al PSOE a que abandone "esta política de anuncios vacíos de contenido y de propaganda que solo buscan una foto pero que no mejoran la vida de los ciudadanos, ni posiciona a nuestra provincia en el lugar que le corresponde".





Para el dirigente popular, es "decepcionante y bochornoso que hoy anuncien para Granada que no traen ningún compromiso real, ni proyecto para acabar con la desconexión que sufrimos".





Asimismo, en cuanto al proyecto del Corredor Mediterráneo, "hace tan solo unos días era" la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez "quien confirmaba que Granada se quedaba fuera y hoy se sacan de la chistera un estudio de funcionalidad para salvar el bochorno que ha supuestos la noticia para los propios socialistas granadinos". La única realidad, asegura Saavedra, es que Granada no entrará dentro de este eje "hasta dentro de una década".





