La Guardia civil desmantela un centro de producción de marihuana en las Gabias

La Guardia Civil, en el marco de la operación Américo Vespucio, ha desmantelado un centro de producción de marihuana creado bajo los semisótanos de tres viviendas en Las Gabias.

En la operación la Guardia Civil ha detenido a cinco personas por los presuntos delitos de cultivo y tráfico de droga y de defraudación de fluido eléctrico, y ha intervenido 442 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración y más de 4 kilos de marihuana dispuesta para la venta.

DENUNCIA VECINAL POR EL RUIDO DEL LABORATORIO

No deja de ser sorprendente cómo los narcotraficantes estudian la manera de ocultar sus plantaciones de cannabis sativa a la vista y el olfato de ojos y narices indiscretas de la Guardia Civil o de quien puedan denunciarlos, y buscan localizaciones cada vez más recónditas. No obstante, en el caso que nos ocupa no fueron lo suficientemente sutiles como para escapar del oído de sus vecinos, que denunciaron el ruido insufrible de un martillo compresor trabajando en el semisótano de la vivienda colindante.

Los detenidos alquilaron la vivienda a sabiendas de que las estructuras de las viviendas tenían un hueco común debajo del semisótano para salvar la orografía del terreno. Al acceder a este hueco se podía recorrer un espacio diáfano a lo largo de varias viviendas. Así que se “armaron” con un martillo compresor e hicieron un agujero en el hormigón del semisótano, colocaron una escalera metálica y habilitaron el zulo descubierto con todo lo necesario para cultivar cannabis sativa de manera intensiva. En este espacio no había posibilidad de que alguien viera la luz de las lámparas halógenas desde la calle, ni de que el ruido de los aparatos de aire acondicionado los delatase.

Fue la denuncia de los vecinos del ruido que hacían los ahora detenidos con el martillo compresor lo que puso a la Guardia Civil tras la pista de este centro de producción de marihuana.

Los agentes de la Guardia Civil de Las Gabias estuvieron investigando esta vivienda y averiguaron que había cinco sospechosos que pudieran estar dedicándose al cultivo de cannabis, por lo que solicitaron autorización judicial para registrar la vivienda.

El registro se produjo el pasado día 3 de junio. Los agentes, como suele se habitual, esperaban encontrar una plantación en el semisótano de la vivienda, pero lo que descubrieron fue un agujero y unas escaleras que bajaban un nivel más y allí encontraron 442 plantas en avanzado estado de crecimiento, 4,18 kilos de marihuana, una conexión ilegal a la red eléctrica y los preparativos para una nueva plantación aún más grande.

Ese mismo día 3 de junio fueron detenidos dos hombres y una mujer de entre veinticuatro y cuarenta y nueve años de edad; y al día siguiente la Guardia Civil detuvo a los otros dos responsables de la plantación, un hombre y una mujer de treinta y cinco y treinta y tres años de edad respectivamente. Todos los detenidos tienen numerosos antecedentes policiales.