Un granadino en la 'Final de la Champions' de los fotógrafos de boda

El fotógrafo granadino Faustino Maldonado Román competirá en la final de Europa en la categoría de 'Boda', en la que participan artistas de más de 30 países, para convertirse en el mejor profesional de esta modalidad, en una gala que se celebrará el próximo 22 de marzo en Roma (Italia).

En esta competición, organizada por La Federación Europea de Fotografía , participarán como representantes nacionales los gallegos Marcos Rodríguez y Alfonso Novo, junto al malagueño Jesús Jiménez, en la categoría de 'Reportaje Gráfico'; mientras que el granadino lo hará con el fotógrafo madrileño Carlos Santana en la categoría de 'Boda'.

Lo importante es haber llegado a la final

"Ser finalista para mi ya es un mérito. El ganar o no ya es una lotería, porque las fotos y los autores que llegan hasta aquí son todos muy buenos. Cuando hay un nivel muy alto todo técnicamente y compositivamente es perfecto, son fotos con valor creativo, tienen impacto... ya dependen del gusto de los jueces. Con que uno de ellos no le guste tanto tu estilo de foto ya te baja la nota. Es tener suerte", ha asegurado.

En la competición, a la que Román ha concurrido con siete fotografías, sólo contarán las tres mejores valoradas por parte de los 20 jueces, que son elegidos de forma aleatoria entre todos los países participantes.

"Hay muchos que mandan más de 100 fotos, y si se sumaran los puntos de todas no sería equilibrado. Es más difícil con tanta competencia y tantos gustos diferentes de los jueces acertar con el tipo de fotografía que a ellos les guste. Por lo que tiene más valor. Estamos super contentos porque es difícil optar a este tipo de nominación", ha comentado.

Gran conocedor de la técnica

El granadino no es un desconocido entre la crítica fotográfica, ya que sus instantáneas lo situaron en quinta posición en el Campeonato del Mundo en 2015, ha sido el mejor de España en fotografía y retratos de bodas en 2016 y 2019 y ha sido nominado en los Premios Goya a mejor fotografía, entre otros logros, al que ahora se suma su primera participación en el certamen europeo.

Con esta premisa, asegura que durante las celebraciones todo pasa muy deprisa, y no hay tiempo de "preparar la foto perfecta", sino de adaptarse a la situación.

"Nosotros no movemos las cosas de la boda, no hay tiempo para composiciones. Simplemente jugamos con lo que tenemos, nos movemos, cambiamos el encuadre y eso cambia por completo la fotografía", ha incidido.

"Nunca tengo tanto trabajo como quisiera"

Respecto a la celebración de la gala en Roma, bajo la amenaza de la expansión del virus 'Covid-19', conocido como coronavirus, los organizadores han asegurado que se comprometen a proporcionar "un entorno seguro para la celebración de sus premios, monitoreando el desarrollo de la enfermedad en el norte de Italia", y han recordado que Roma "no se ve afectada por el brote en este momento, y no hay indicios de que esto suceda".

"Yo no voy a ir. Entre que nos pilla en plena época de comuniones y la expansión del coronavirus, no nos fiamos. Pensábamos ir toda la familia, pero hemos preferido no hacerlo", ha comentado Faustino Román.