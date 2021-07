El granadino David Valero consigue el bronce en Tokio 2020

El británico Thomas Pidcock, de 21 años, se ha proclamado campeón olímpico de bicicleta de montaña por delante del suizo Mathias Flueckinger y del español David Valero, que culminó en el podio una gran remontada.





¡MEDALLA DE BRONCE!



David Valero da el SORPRESÓN del día y se hace con la medalla de bronce en la prueba de MTB masculino tras protagonizar un remontada espectacular desde el 35º puesto. La segunda de España en #Tokyo2020pic.twitter.com/lUAsmtONxY — InfoOlímpica (@Info_Olimpica) July 26, 2021





El ciclista de montaña español David Valero afirmó que llegaba "al 100 % a Tokio" en la que será su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, después de haber sido noveno en los de Río de Janeiro 2016 y tras una temporada en la que ya se coronó campeón de España.



El ciclista de Baza señaló en una entrevista a la Real Federación Española de Ciclismo que apenas supo que estaría en los Juegos tuvo que cambiar su planificación. "Empezamos a hacer una minitemporada con una concentración de un mes y dos semanas en altura, y fuimos intercalando algunas carreras de Copa del Mundo para coger ese ritmo de competición", declaró.



Sus seis títulos nacionales (2015, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021) y la medalla de bronce obtenida en el Campeonato Europeo de Glasgow en 2018 representan toda la experiencia acumulada para afrontar de nuevo la cita olímpica. "Ya sé a lo que me enfrento, sé la mentalidad con la que hay que estar en la línea salida y eso me da una tranquilidad especial", expresó.



El deportista de 32 años ya conoce el circuito en el que correrá pues es el mismo en el que compitió durante el preolímpico en el 2019. "Es un circuito muy explosivo, con subidas cortas y con bajadas de controlar. Cuando estuvimos en el preolímpico di una vuelta a tope y di unos datos que me dejaron muy sorprendido", agregó.



El corredor, que actualmente pertenece al equipo BH-Templo Cafés, luchará por mejorar lo hecho en los pasados JJ.OO. y así meterse en la lucha por las medallas. "Saldré con el cuchillo entre los dientes, sin mirar para atrás", finalizó.