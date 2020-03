Granada se toma en serio el movimiento #YoMeQuedoEnCasa

El movimiento nació de un grupo de médicos madrileños para concienciar a la gente que la mejor manera de bajar la curva de positivos por contagio de coronavirus era hacer una cuarentena voluntaria de 14 días

El vídeo se hizo viral y rapidamente empresas y trabajadores adoptaron medidas para llevar a cabo el teletrabajo o aplicar vacaciones a parte de la plantilla para aligerar los centros de trabajo de personas y por lo tanto de posibles contagios.

En Granada, miles de personas se han unido al movimiento y han anunciado que van a quedarse en casa trabajando o simplemente a cargo de los pequeños que desde el próximo lunes se quedan sin trabajo

Esta semana que entra no tengo clase por Fallas, y posteriormente tampoco tendré clases. Podría irme a mi pueblo en Granada, pero prefiero quedarme aquí, no se si estoy infectado o solo porto el virus, ante la duda #YoMeQuedoEnCasa . Hay que ser responsable.

Yo ya me he autoaislado. Este finde pensaba ir a ver a mis hijos y no he bajado

Mi hija está en Granada con un posible caso de coronavirus en su entorno y le obligado a quedarse en Granada en cuarentena..#yomequedoencasa