El Granada sufre y decepciona en Ponferrada

No ha terminado la crisis del Granada. El empate en El Toralín debe ser calificado como un mal resultado, aunque es evidente que podría haber sido peor. El rival no supo aprovechar la ineficacia del equipo de Karanka que situó a Melendo como titular, a Uzuni en la suplencia, en un extremo a Callejón y como delantero centro a Molina. Mientras que Melendo funcionó, el equipo exhibió un fútbol con cierto sentido. Sin su participación bajó su rendimiento y el catalán al estar saliente de lesión, todavía no ha alcanzado su forma óptima de juego. Antes de terminar el segundo tiempo. la Ponferradina tuvo una clara oportunidad por parte de Edu Espiau que había salido desde el banquillo.

Rochina mejora al Granada

Las segundas partes el Granada suele ofrecer mejor fútbol . Así sucedió en Ponferrada. Karanka tuvo que retirar a Ricard del terreno de juego, debido a unas dolencias y fue sustituido por Rochina que contribuyó a mejorar juego del equipo, pero su excesivo individualismo evitó que sus primeras actuaciones acabaran en gol. Situó como lateral derecho al polivalente Puertas. Las oportunidades se fueron sucediendo por parte de los dos equipos y el empate final muestra la inoperancia de cara a la portería contraria de los visitantes.

El Sporting será el próximo rival del Granada. Jugará en el Nuevo Los Cármenes este jueves, 13 de octubre, a las 21 h. Será un partido complicado entre dos clubes históricos con vitola de categoría superior y otra oportunidad para que Karanka enderece el rumbo de su equipo.

Ficha técnica

Ponferradina 0 Granada 0

Ponferradina: Amir; Paris Adot, José Amo, Pascanu, Lukaku (Moi Delgado, m.45); Dani Ojeda, Erik Morán (Diéguez, m.85), Sabit (Kelechi, m. 68), Naranjo; Yuri (Heri, m. 85) y Derik ( Edu Espiau, m. 41).

Granada: Raúl Fernández; Ricard (Rochina, m. 45), Víctor Díaz, Miguel Rubio, Quini; Petrovic, Bodiger; Puertas, Melendo (Bryan Zaragoza, m. 69), Callejón (Arezo, m. 69); y Jorge Molina (Uzuni, m. 61).

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité de Cantabria). No mostró ninguna cartulina.. No amonestó a nadie.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de Liga en Segunda División, disputado en El Toralín.