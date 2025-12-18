Granada protagoniza el final histórico de La Vuelta 26

Intervenciónes en la Presentación de la etapa de Granada de la Vuelta

La provincia de Granada será el escenario protagonista del desenlace de La Vuelta a España 2026, una de las principales competiciones deportivas de proyección internacional. La Diputación de Granada ha impulsado esta iniciativa para que la provincia acoja las dos últimas y decisivas etapas, además de una jornada intermedia, reforzando su estrategia para atraer grandes citas.

Un final de etapa inédito

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha destacado que “Granada tendrá un protagonismo histórico en el final de La Vuelta con dos símbolos únicos como el Castillo de La Calahorra y la Alhambra”. El recorrido se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre y, además del final, la provincia acogerá una etapa intermedia entre Almuñécar y Loja.

Dos etapas para la historia

La penúltima etapa partirá del Castillo de La Calahorra y atravesará municipios como Guadix y Güéjar Sierra. El recorrido incluye ascensiones exigentes como el Alto de Hazallanas y el Puerto de El Purche, para culminar en el Collado del Alguacil, en una jornada calificada como “apasionante” y de “gran dureza”.

El colofón llegará con la última etapa, que partirá del centro comercial Carrefour Granada y recorrerá el área metropolitana antes de adentrarse en la capital para un circuito urbano. La llegada, situada en el entorno de la Alhambra, pondrá el broche final a una edición histórica.

Impacto y promoción

Francis Rodríguez ha remarcado que “se trata de una oportunidad única para Granada, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico, económico y de imagen”. Con esta apuesta, la Diputación busca consolidar la provincia como un destino de referencia, mostrando su riqueza a millones de espectadores en todo el mundo.