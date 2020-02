El Granada se enfrentará al Athletic en la semifinal de copa

Así lo deparó un sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras el cual los cuatro conjuntos buscarán clasificarse para el duelo decisivo de la competición, que tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo día 18 de abril.

De esta forma, el conjunto donostiarra afrontará una eliminatoria, con el primero de los choques como local, que ya se vivió en el año 2004. Por entonces, esta se disputó a partido único en dieciseisavos de final y pasó de ronda el Mirandés tras imponerse ante su público en la tanda de penaltis después de que el resultado fuese de cero a cero.

En el caso de los dos restantes volverán a verse las caras en una semifinal copera, pues esto ya sucedió en la temporada 1968-1969. En aquella ocasión el triunfo fue para el equipo vasco, que empató a uno en la ida como visitante y se impuso 2-0 posteriormente.

A la hora de analizar los precedentes más inmediatos los tres últimos terminaron con victoria del Athletic, incluido el de la primera vuelta del actual curso en LaLiga Santander. El resultado fue también de 2-0 gracias a los tantos de Raúl García de penalti y Yuri.

Las bolas las extrajeron en esta ocasión representantes de los cuatro clubes. El primero en salir al estrado fue Antonio Fernández Monterrubio, director general del Granada: "Es una gesta histórica para nuestra ciudad, la está viviendo con una enorme emoción y con una ilusión tremenda".

"Somos un equipo humilde, trabajando muchísimo en Primera. Nadie nos ha regalado nada, estamos aquí como el resto por méritos propios. Esperamos seguir pudiendo competir", añadió el directivo nazarí.

En relación a su eliminatoria, comentó: "Partido complicado como lo sería contra cualquiera que ha llegado aquí, a vida o muerte. Los dos queremos estar en la final. Somos clubes que peleamos todos los partidos, que competimos. Nunca nos damos por vencidos. Estoy contento de que la vuelta sea en casa, es importante definir la eliminatoria delante de nuestra gente".

Acto seguido apareció Alfredo de Miguel presidente del Mirandés: "Ha sido muy emocionante, se ha jugado muy bien al fútbol. Hemos conseguido llegar a donde estamos y no descartamos la posibilidad de llegar más alto aun sabiendo las dificultades".

Sobre su próximo rival en el torneo, señaló: "Es un equipo contra el que nos vamos a sentir todos muy bien, tanto en nuestra casa como cuando vayamos a Anoeta. Todos van a ser igualmente difíciles así que estamos contentos. Tenemos además jugadores de la Real Sociedad y esperemos que les hagan mucho daño".

Para representar a la Real Sociedad, su mano inocente fue Mikel Ubarrechena, vicepresidente institucional de la entidad: "El equipo está muy metido en la competición. Tiene mucho compromiso, es muy joven, tiene muchas ganas de hacer cosas. Queremos pasar, llegar a la final y emular lo que hizo el equipo femenino el año pasado. Intentar estar otra vez en la final".

"Si el Mirandés está aquí es por algo. Es un partido serio que trabajaremos bien y vamos a ver. Espero que lo saquemos adelante", dijo del cruce que les espera en la penúltima ronda contra el único superviviente de la categoría de plata del fútbol español.

Por último fue protagonista Andoni Goikoetxea, embajador del Athletic: "Hacia años que no disfrutaba con un gol del equipo tanto, no te haces una idea. Estábamos pensando en la prórroga y el Barcelona había tenido un par de ocasiones muy buenas".

"El Athletic iba a pelear para conseguir estar donde estamos hoy y que era capaz de hacerlo. San Mamés fue ayer una fiesta, la gente vibró como nunca y tiene ganas. Veremos qué pasa pero estamos muy ilusionados", completó.

De los partidos ante el Granada, manifestó: "Me parece un rival muy peligroso. Uno de los partidos que más he disfrutado es el último que jugaron contra el Valencia. Fue precioso, de los que me gustó. Hubo alternativas en los dos lados. Creo que va a ser una eliminatoria complicada. Está todo abierto"