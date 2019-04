Granada ha conseguido reducir las listas del desempleo por primera vez en lo que va de año

“Tras el mal comportamiento del mercado laboral en enero y febrero, marzo ha dado un ligero respiro a Granada, que cuenta ahora con 83.162 parados, 508 menos (-0,61%) que el mes anterior”, ha indicado Gerardo Cuerva. La buena evolución del desempleo se ve reforzada, además, por el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, que ha sumado en marzo 1.340 personas (+0,40%), hasta los 333.083 afiliados.

El sector servicios (-664 desempleados) y la construcción (-278) son las actividades que mejor se han comportado en marzo, aunque la industria también ha conseguido reducir su cifra de paro (68 personas). La evolución de estos sectores ha conseguido compensar el aumento del desempleo en la agricultura (+299) y en el colectivo sin empleo anterior (-203).

Pese a todo, el presidente de la CGE reconoce que son datos “insuficientes” para la todavía elevada cifra del desempleo que padece la provincia. “Seguimos lejos de la barrera de los 80.000 parados, y todavía hay un abismo entre la situación actual y la de antes de la crisis”, ha recordado Gerardo Cuerva. En marzo de 2008, Granada contabilizaba 49.759 desempleados, lo que significa que la provincia, pese a la mejora de todos los indicadores laborales, tiene todavía un 67% más de desempleados que hace once años. “Necesitamos reducir la cifra de desempleo y crear puestos de trabajo a un ritmo mucho más elevado si queremos hablar de recuperación real”.

Esa necesidad también se pone de manifiesto al comparar la evolución del paro registrado en Granada con la del conjunto del territorio. Exceptuando a Córdoba y a Jaén -que han elevado el desempleo un 0,51 y un 4,54%,

respectivamente-, el resto de las provincias han conseguido reducir las cifras del paro de forma mucho más significativa. Frente al -0,61% de Granada, Almería ha registrado una caída del desempleo del 0,79%; Cádiz, del -1,09%; Sevilla, del -1,24%; Málaga, del -1,51%; y Huelva, del -6,87%. “Seguimos constatando notables diferencias entre la evolución de Granada y el conjunto andaluz, que ha registrado un descenso medio del paro del 0,99%. En cuanto a la media española (-1,03%), también estamos por debajo, lo que ensombrece la valoración de unos datos que, objetivamente, son positivos”.

El presidente de la CGE señala que este desequilibrio también se ve reflejado en los datos de afiliación a la Seguridad Social. Si en Granada la afiliación media ha aumentado un 0,40%, en Andalucía lo ha hecho un 0,95% y en España, un 0,82%.

Ante las estadísticas hechas públicas hoy por el SEPE correspondientes a nuestra provincia, Juan Francisco Martín, Sº General de UGT Granada, opina que la creación de empleo, algo en sí mismo positivo, es consecuencia en buena parte de un fenómeno “perverso”: la baja calidad del empleo creado, que crea desigualdades en el mercado de trabajo granadino, el carácter estacional de la generación de empleo, que tiene como consecuencia, tras su finalización, un incremento del paro, la elevada dosis de precariedad que muestran los contratos registrados, y la extensión de dicha precariedad entre las personas que se encuentran en desempleo.

El representante de UGT señala que el crecimiento económico no está generando el tipo de empleo que nuestra provincia necesita, ni se están repartiendo los frutos del mismo de manera equitativa. El empleo que se está creando, considera el ugetista es esencialmente precario, temporal, a tiempo parcial, con merma de derechos laborales y mal remunerado, y ello no está permitiendo ni consolidar un crecimiento más sostenible social y medioambientalmente, ni obtener los recursos adecuados, vía cotizaciones e impuestos, para sostener un estado de bienestar avanzado. En esencia, el crecimiento está alimentando los beneficios empresariales, pero no el bienestar general de las familias trabajadoras de Granada.

Para Martín (UGT), esta situación tiene que cambiar. El nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril debe modificar las políticas económicas para reforzar el crecimiento, impulsar el empleo de calidad y hacer que los frutos del crecimiento recaigan sobre la mayoría social, añade.