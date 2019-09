El gallo y el corral

"Lo que mal empieza..." Todos conocemos cómo acaba esta frase. Una sentencia que está cargada de sabiduría popular. En el pacto del 15 de junio que dio la acaldía a Luis Salvador, no se despejaron las principales dudas sobre quién iba a ser el primer edil de nuestra ciudad. Mientras que el PP apostaba decididamente por el 2+2, Ciudadanos explicaba que eran 4 años los que Salvador iba a estar en la alcaldía. No hubo claridad, ni luz ni taquígrafos. En esta emisora, meses después, Fran Hervías, secretario de organización de Ciudadanos, le contaba a otro Fran, Viñuela, que había sido un acuerdo suscrito entre las direcciones nacionales del PP y Ciudadanos, el que había asegurado la alcaldía para los naranjas durante 4 años. Algunas fuentes del PP señalaron entonces que fue la fijación personal del portavoz de VOX, Onofre Miralles, contra el candidato popular Sebastián Pérez, lo que había motivado esta decisión. Un juego a tres bandas en el que el desacuerdo no impidió la formación de un gobierno. En ese equipo figuras tan destacadas como César Díaz, Francisco Fuentes, Luis González, Eva Martín o Manolo Olivares. Concejales comprometidos con esta ciudad hasta la extenuación. Gente que puede sacar adelante áreas municipales con independencia de los gritos que provoquen unos y otros en la alcaldía. Ellos son los que deberían ser los auténticos protagonistas de la historia municipal. Pero en el ayuntamiento el que canta es el gallo. El referente siempre es el alcalde. Ayer vivimos una situación bochornosa a sólo 4 minutos de que comenzara la rueda de prensa de balance de los 100 días de gobierno. La comparecencia se suspendió. Algunos decidieron culpar a los responsables de prensa municipales. Un error que es imposible atribuir a un profesional. A nadie se le ocurriría hacer algo así estando el ambiente como está. No es creíble esa opción. Si se suspendió 4 minutos antes fue intencionadamente. El PP afirma que ellos lo supieron la noche del domigno. Entonces ¿porqué esperar hasta los mismos albores de la rueda de prensa? ¿Qué clase de organziación es ésta? Aunque el portavoz del PP César Díaz reste importancia al hecho, sí es significativo este lamentable suceso y una muestra de falta de coordinación. Eso es un hecho. Y, como todos los errores, puede servir para rectificarlo o para ahondarlo. El portavoz de VOX se encargó de calentar el ambiente hablando de mociones de censura y de hipotéticos acuerdos con el PSOE. La formación de Francisco Cuenca prefirió ponerse de perfil mientras que desde Ciudadanos se animaba a descubrir la relación de Miralles con alcaldes socialistas del área metropolitana. Era la cuadratura del círculo. Una conspiración en la que VOX y PSOE se daban la mano. Y el único objetivo: quitar a Salvador y Sebastián de cualquier opción a la alcaldía. Esta emisora decidió aclarar las cosas y recibió uno por uno el desmentido de todos esos regidores y del portavoz de VOX sobre posibles conversaciones. Nada de nada. Sólo imaginación y elucubración. Nada. Y eso es lo que más nos preocupa. Que la política se instale en un juego en el que salga perdiendo Granada. Sólo el trabajo de quienes están dirigiendo sus áreas municipales con acierto justifica los acuerdos políticos. Los gallos tienen que mirar de frente al corral y no esconderse. Tienen la obligación y la responsabilidad de dar una estabilidad a la Casa Consistorial. Lo que mal empieza no tiene porqué acabar mal. De los gallos depende.