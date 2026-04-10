Francisco Benavides, llama atención sobre la situación de tramos de pinturas del segundo patio del Hospital de San Juan de Dios

El Hospital de San Juan de Dios fue construido por la Orden Hospitalaria y pasó a ser propiedad del Estado con motivo de la Desamortización en el siglo XIX. La Diputación, que era la propietaria del edificio, la cedió en 2014 a la Orden Hospitalaria, que inició un proceso de restauración que todavía no ha podido culminar. La presencia en el edificio de las instalaciones del Centro Provincial de Drogodependencias dificulta esta labor y se está pendiente de su traslado. Desde la Diputación han informado a COPE que se está trabajando para conseguir que este traslado se haga efectivo. Mientras, algunas zonas del monumento están sufriendo un deterioro, como las pinturas del segundo patio, según ha comentado Francisco Benavides, director de Patrimonio de la Orden Hospitalaria. Sus palabras están recogidas en el audio que acompaña esta información. En este proceso se están realizando fotografías, para mantener la memoria de los elementos que se están deteriorando y poder colaborar en una futura intervención reparadora.

restauración

Estas manifestaciones de Benavides se han producido en el transcurso de la presentación de la restauración del cuadro de Los protomártires de San Juan de Dios, de Juan de Sevilla. Este cuadro de grandes dimensiones forma parte de la decoración de la escalera barroca del hospital y fue realizado con anterioridad a esta obra. Recoge la escena en la que padecen martirio frailes hospitalarios en Polonia, a manos de unos corsarios.

Ha sido descolgado de esta ubicación y, para la restauración, que correrá a cargo de Julia Ramos, habrá que desmontarlo del bastidor, procediéndose a su traslado hasta la primera planta, donde se invertirán entre seis y siete meses en su tratamiento. Los detalles de esta restauración los ha ofrecido Ramos en la entrevista que también aparece en el audio que reproducimos en esta información. Esta actividad cuenta con la financiación de la Junta de Andalucía, a través del programa de ayudas al arte sacro.