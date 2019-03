El PP ficha al vicepresidente de la Fundación CB Granada, Carlos Díaz

El candidato a la Alcaldía de Granada y

presidente del PP, Sebastián Pérez, ha anunciado esta mañana la

incorporación del vicepresidente de la Fundación CB Granada, Carlos

Díaz, al equipo de La Gran Granada, el programa con el que el PP desea

cumplir los sueños de los granadinos.

“Necesitábamos a una persona capaz de hacer avanzar la ciudad de tres en

tres puntos. Por eso hemos decidido que, el hasta hoy vicepresidente de

la Fundación CB Granada, Carlos Díaz, un profesional, un galáctico, un

joven letrado que cuenta con un máster de Dirección de Empresas y que ha

trabajado en patrocinios se incorpore a nuestro proyecto” ha dicho Pérez

quien ha remarcado también la labor que Díaz ha realizado en el Granada

CF, el Málaga CF con un papel extraordinario unido a su magnífico

trabajo en la Fundación CB Granada.

El candidato a la Alcaldía de Granada ha destacado que La Gran Granada

necesita un gran equipo que permita acercar la estación de esquí a la

ciudad, fomentar el deporte de élite y el de base. “La ciudad está de

enhorabuena. Espero que Carlos Díaz sea muy pronto el responsable del

deporte de esta ciudad. Estoy convencido de que cuando se eleve y gire

su muñeca los granadinos tendremos el triple garantizado” ha remarcado

Pérez quien considera que así, “Granada sumará de tres en tres para

conseguir el gran objetivo: situar a Granada en el lugar que le

corresponde”. “Hemos vivido años de decadencia pero ha llegado el

momento. Nos hemos remangado y hemos dicho que vamos a por todas a ganar

este partido y estoy convencido de que con un hombre como Carlos Díaz

tenemos el éxito garantizado”.

En su intervención, Pérez también ha aplaudido el trabajo de Díaz en las

escuelas infantiles con un modelo, el de la Fundación CB Granada, de

chavales que hacen deporte y que pueden posicionarse en un futuro en la

élite. Además, ha destacado la experiencia de Díaz en la empresa

privada. “Un gestor de estas características, que ha estado veinte años

en la empresa privada, sabe perfectamente qué hacer para, con pocos

recursos y muchos patrocinios, desarrollar muchas actividades en

Granada”.

Además, Pérez ha recordado el importante triángulo que supone el Estadio

de los Cármenes, el Palacio de Deportes y el futuro teleférico cuya

construcción el PP va a impulsar en este entorno para acercar la ciudad

a la Sierra y que se suma a otras instalaciones como el Pabellón Núñez

Blanca. “Nosotros queremos impulsar a Granada como la ciudad del deporte

con una conexión directa con Sierra Nevada y con la ampliación de la

superficie esquiable de la estación” ha finalizado Pérez quien ha

remarcado que todos estos proyectos se llevarán a cabo con el gran

equipo que configura La Gran Granada. “Me cuesta pensar que haya otros

gestores de esta categoría y naturaleza en Granada, por eso, Carlos

Díaz, se incorpora a nuestro proyecto”.

Por su parte, Carlos Díaz ha agradecido a Sebastián Pérez la confianza

depositada para iniciar este ilusionante proyecto. “Quiero agradecer la

oportunidad que me ha dado. Lo que vengo a aportar a la ciudad son mis

veinte años de gestión deportiva. Sebastián Pérez me ha dicho

expresamente que quiere que me ocupe del área de deportes. Si los

granadinos lo eligen yo estaré muy orgulloso de echar una mano y aportar

mi experiencia en el mundo de los clubes privados y ayudar a toda

Granada a elevar la ciudad y desarrollar nuevos proyectos deportivos".