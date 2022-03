El Festival de Música y Danza dedica su nueva edición al Centenario del Primer Concurso del Cante Jondo

El Festival de Música y Danza de Granada conmemora en su 71 edición el centenario del Primer Concurso de Cante Jondo, un acontecimiento cultural que "llevó el flamenco más allá de su faceta popular, garantizó su supervivencia y lo elevó a la primera categoría del arte", según ha señalado durante la presentación del certamen la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.





El festival se celebrará del 13 de junio al 10 de julio, una cita en la que contará con siete ciclos distintos, tres de ellos monográficos dedicados al flamenco; a la música del compositor J.S.Bach, en diálogo con los compositores György Kurtág, Olivier Messiaen y Dmitri Shostakóvich y al compositor hamburgués Johannes Brahms, del que este año se conmemora el 125 aniversario de su fallecimiento.





No obstante, el Concurso de Cante Jondo será el eje temático de la 71 edición del Festival de Granada que, bajo el ciclo #granada1922, aglutinará una treintena de actividades con numerosos recitales de flamenco, piano y canto, así como conciertos de música de cámara y sinfónica. Además, contará con leyendas del cante y artistas emergentes, algunas de las más importantes compañías de baile como el Ballet Nacional de España o las compañías flamencas de María Pagés y Patricia Guerrero y contará con clases magistrales de Rubén Olmo (danza española) y Mauricio Sotelo (composición).





También el flamenco llegará hasta la música sinfónica con el estreno absoluto de 'Cantes antiguos del flamenco', presentada por la Orquesta Ciudad de Granada con la violista alemana Tabea Zimmermann como solista, mientras que en danza, serán Lucía Lacarra y Matthew Golding los que presentarán su nuevo proyecto 'In the Still of the Night'.





Durante la presentación, la titular de Cultura ha recordado que "cien años después, desde el Festival de Música y Danza de Granada queremos dar un nuevo paso en el fomento, la conservación y la difusión del flamenco. Y, para ello, rescatamos el espíritu con el que Manuel de Falla hizo posible aquel Concurso de Cante Jondo de la mano de Federico García Lorca, Fernando de los Ríos y otros grandes nombres de Andalucía y España".





"Desde el Gobierno de Andalucía trabajamos por proyectar al exterior nuestro arte más universal. A través de la Ley que impulsamos buscamos reconocer a sus artistas, fomentar su estudio en las aulas y difundir el flamenco para que llegue al mayor número posible de personas", ha destacado Del Pozo.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

96 ESPECTÁCULOS

En total se celebrarán 96 espectáculos de música y danza además de los Cursos Manuel de Falla, la vertiente pedagógica del festival que celebra este año su 53 edición con actividades temáticas, talleres de fotografía y escena inclusiva, cursos de pedagogía musical, danza clásica, canto, creación musical y clases magistrales.





Como viene siendo tradición, el Palacio de Carlos V acogerá diferentes espectáculos entre los que destacan los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, así como la Orquesta y Coro Nacionales de España, el conjunto Europa Galante de Fabio Biondi o el tributo a la música de cine, con motivo del 90 cumpleaños de John Williams, de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia.





En el ciclo de grandes intérpretes destacan nombres como los de los pianistas Ivo Pogorelich, Grigory Sokolov, Alexandra Dovgan, Daniil Trifonov, Juan Carlos Garvayo o Javier Perianes. Durante el ciclo de música de cámara serán el Cuarteto Casals y el Cuarteto Cosmos quienes deleiten al público, junto con nombres como los de la mezzosporano Vivica Genaux, el barítono Andrè Schuen y el dúo español formado por la mezzosoprano Elena Gragera y el pianista Antón Cardó. Por último, en el ciclo 'Cantar y tañer' actuarán la Orquesta Barroca de Sevilla, la Academia Barroca del Festival, La Grande Chapelle, Musica Ficta, Musica Boscareccia y MUSIca ALcheMIca.





El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se ha mostrado por su parte convencido de que "una vez más" el "prestigio y seña de identidad única y propia," del Festival Internacional de Música y Danza de Granada van a situar a Granada en la capital mundial de la cultura este año. Un convencimiento que nace, según ha dicho en su intervención, del "talento, trabajo y la excelencia" de la actual dirección del certamen y de su equipo técnico.





Además, Cuenca ha hecho referencia a la importancia del festival en el marco de actividades que durante todo el año se celebran con motivo del centenario de Concurso de Cante Jondo.





LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL GENERALIFE

Por otro lado, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha publicado el concurso del que saldrá la propuesta artística para la XXI edición del festival 'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife', que consistirá en un espectáculo estreno absoluto basado en la figura o la obra de Federico García Lorca.





El programa 'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife' tiene establecido que una edición sea protagonizada por el Ballet Flamenco de Andalucía, que estrena una producción destinada a girar por todo el mundo y se alterna con la invitación a la iniciativa privada para, mediante concurso público, seleccionar la propuesta escénica que se interpretará en el Teatro del Generalife.





Con esta iniciativa la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico da continuidad a un programa cultural que cada año revalida su éxito y aceptación popular con la gran cantidad de público que, desde mediados de julio hasta finales de agosto y desde hace veinte años, disfruta en el Teatro del Generalife de estas creaciones inspiradas en la obra del poeta de Fuente Vaqueros.