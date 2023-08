Familiares y amigos de Luis Rubiales muestran su apoyo en Motril

Familiares y amigos de Luis Rubiales se concentran en la puerta de la iglesia donde está Ángeles Béjar, madre de Rubiales, encerrada haciendo una huelga de hambre, para mostrar su apoyo.

Varias asociaciones han convocado una concentración para la tarde de este lunes en la puerta de la iglesia donde se encuentra la madre de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para mostrar su apoyo al mismo y a su familia.



A través de un mensaje difundido por diferentes grupos de redes sociales de la ciudad, han pedido a los vecinos de la localidad que se acerquen a partir de las 18:00 horas a la puerta de la Iglesia de la Divina Pastora de Motril como muestra de apoyo.



Además ha pedido respeto a aquellas personas que no piensen lo mismo y no apoyen al motrileño y que entiendan a sus familiares que "están sufriendo por el linchamiento mediático y político".



La madre del presidente de la RFEF se ha encerrado durante la mañana de este lunes en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre hasta que se encuentre una solución a la “cacería, inhumana y sangrienta" que considera que se está haciendo con su hijo, algo que "no se merece”.



El encierro en la iglesia del barrio de Capuchinos de Motril se hará "de manera indefinida, día y noche" hasta que se haga justicia con su hijo, según ha dicho a EFE la madre de Rubiales.