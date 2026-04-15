La Facultad de Económicas de la UGR celebra a su patrón con la inauguración de nuevos espacios y premios a la excelencia

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCCEE) de la Universidad de Granada celebra este jueves, 16 de abril, la festividad de su patrón, San Vicente Ferrer. La jornada ha programado dos actos principales: la inauguración de varios espacios remodelados a las 11:00 horas y un acto institucional en el Aula Magna a las 12:00 horas.

Nuevos espacios para la comunidad

La celebración comenzará con la inauguración de las nuevas infraestructuras en el hall principal, donde se ha restaurado el mural Alegoría a la Industria en colaboración con estudiantes de Bellas Artes y el Vicerrectorado. El recorrido incluirá la visita a nuevas aulas de informática, la Unidad Departamental, las sedes de los institutos IATUR e IESG, y el innovador espacio BiblioLab en la biblioteca.

En la presentación de estas mejoras intervendrán el gerente de la UGR, Miguel Ángel Guardia; la vicedecana de Infraestructuras, Encarnación García; la directora de la Biblioteca, Olga M. Moreno, y el decano, José Alberto Castañeda García.

Reconocimiento al talento y al compromiso social

Posteriormente, el Aula Magna acogerá el acto institucional, que será inaugurado por el rector, Pedro Mercado Pacheco. Tras la lectura de la memoria académica, la egresada y directora de área en Ikea (Estados Unidos), Carmen Spínola Merino, impartirá la lección magistral titulada “As global as possible as local as necessary”.

Durante la ceremonia se hará entrega de los Premios Extraordinarios de Grado y Doble Grado y se reconocerá la excelencia de los Trabajos de Fin de Grado y Máster. Además, se premiará la vinculación con el entorno, con distinciones a UGR-Emprendedora, la Fundación Purísima Concepción como institución destacada, y una mención a Ignacio Tamayo (ASAD) por su relevancia social.

El evento también incluirá la entrega de premios del XI Concurso de Emprendimiento y del VII Concurso de Fotografía “Urgente: ODS”. El rector Pedro Mercado Pacheco será el encargado de clausurar la festividad.