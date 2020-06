Este fin de semana concluye la concentración del Granada

Foto: Granada CF-Pepe Villoslada

Este fin de semana concluye la concentración el Granada en Marbella. El viernes próximo ya se inicia la competición. El club no tiene ninguna postura definida en torno a la posibilidad o no de jugar con público, aunque es un asunto que se contempla con la opción de incorporarlo a las medidas que se proponga a los abonados, en torno a la devolución de la parte proporcional de la cantidad económica correspondiente a los encuentros que no van a poder presenciar en directo. Se espera que la próxima semana se conozcan detalles sobre este asunto.

Rafa García entrenará al Sima Peligros

Se ha hecho público el nombre del nuevo entrenador del SIMA Peligros de Fútbol Sala, tras decidirse que no continúan al frente del equipo Ramón Balboa y sus colaboradores. Se trata de Rafa García, con quien se han llegado un acuerdo para las dos próximas temporadas. Es granadino, tiene el nivel 3, posee la titulación de licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y durante casi nueve temporadas se desarrolló y creció como técnico en el Futsal Alhendín.

Su salto al mundo profesional se produjo hace dos campañas, cuando comenzó a trabajar en Vietnam, formando parte del cuerpo técnico de selecciones nacionales y en el principal club de este país, Thai Son Nam.

Fundación CB Granada vuelve a entrenar

Los deportistas del Fundación CB Granada, podrá volver a entrenar a partir del 29 de junio. Las sesiones se desarrollarán en el Colegio El Carmelo y en el Palacio de los Deportes. Para ello se han estudiado las medidas oportunas que se tomarán de cara a la seguridad de los participantes.

Cetursa abre sus instalaciones en Sierra Nevada

Desde el 18 de julio, las instalaciones de Cetursa en Sierra Nevada estarán a disposición de quienes deseen acudir a la estación. El programa previsto abarca actividades de diversa índole, entre ellas las deportivas.