Esta tarde manifestación de la Peñas de Granada para expresar su desacuerdo con la gestión del club

La Asociación de Peñas G19 del Granada CF, mantiene la convocatoria de la manifestación prevista para este lunes (20 h.) en la Plaza del Carmen. Según han indicado, aplauden “el gran paso dado adelante por parte de la entidad de hacer cambios en la estructura general, al igual que reconocemos y valoramos las palabras de Sophia Yang en cuanto asumir personalmente el error y pedir disculpas ,las cuales respetamos, pero era conocedora de todos los movimientos erróneos que se estaban produciendo y no hizo nada por evitarlos, por lo que creemos que esta ciudad y esta afición debe concentrarse por varios motivos:

-Han sido muchas las ocasiones en las que nos han apaciguado con promesas que han resultados incumplidas en su totalidad.

-No buscamos el insulto ni la falta de respetos a nadie, no estamos en contra de la nueva Dirección General y ni del nuevo Director Deportivo, sino de que la propiedad no se ha ya dignado a venir a Granada en años.

-Estamos completamente en contra del trato que hemos recibido durante toda esta última temporada. No solo a nosotros, sino a toda la afición granadinista y a todo la sociedad e instituciones granadinas.

-Por último, no es solo necesario que nos hagan partícipes de un sólido proyecto, deportivo, estable y seguro a largo plazo, sino que consideramos que se debe cumplir con los compromisos que tiene con la Ciudad de Granada como por ejemplo la ampliación la Ciudad Deportiva”.