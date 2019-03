Esta tarde el C.B. Granada juega en La Coruña

El C. B. Granada juega esta tarde (19 h.) en el Palacio de los Deportes de la Coruña. Pablo Pin no podrá contar con tres jugadores: Alejandro Botolussi, Alo Maríni y Sergio Olmos. La expedición granadina partió ayer a las 7 horas en autobús hasta Galicia. El conjunto nazarí consiguió la permanencia matemática el pasado sábado tras su victoria por 87 a 64 a Huesca y su objetivo está ahora en alcanzar los play off de ascenso a ACB.

El equipo de baloncesto es también noticia puesto que Carlos Díaz ha presentado su dimisión como Vicepresidente del C. B. Granada, en el que se ocupaba desde hace dos temporadas del área de Marketing. El dirigente pasará a formar parte de la candidatura del PP a la Alcaldía de Granada que encabeza Sebastián Pérez y en la que tendrá la responsabilidad del área de deportes.

Díaz ha estado también vinculado al Granada CF y la Federación Española de Baloncesto. Durante su estancia en el C. B. Granada el equipo ha conseguido entre otros logros el ascenso a LEB Oro.