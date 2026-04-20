Esperanza, justicia y verdad: Los valores de Superman que reivindica su dibujante español

Este sábado se celebra el Día de Superman, una efeméride dedicada al icónico 'Hombre de acero'. Casi 90 años después de su nacimiento, el personaje sigue ganando adeptos por la pureza de sus valores, que son "más necesarios que nunca" en el mundo actual, según afirma el dibujante Jorge Jiménez, quien le ha dado vida desde DC Comics. La fecha conmemora la publicación del primer 'Action Comics' el 18 de abril de 1938, que supuso la primera aparición del que es considerado el primer superhéroe moderno.

Para Jiménez (Granada, 1986), su vínculo con el personaje es profundo y se remonta a su infancia, cuando con tres o cuatro años escuchó la banda sonora de John Williams para la primera película. Tras más de una década trabajando para DC Comics, ha tenido la oportunidad de ilustrar al superhéroe en numerosas series, convirtiéndose en una voz autorizada para analizar su legado.

Esperanza, justicia y verdad

Lo que define a Superman, según el ilustrador, son los valores de "esperanza, justicia y verdad", que considera "muy puros, son la base". Jiménez destaca "su capacidad de ayuda, de hacer lo correcto, de hacer el bien, y esa empatía absoluta por todos los demás". Estos principios lo diferencian de villanos como Lex Luthor, marcado por "la ambición desmedida, el poder sin límites o la riqueza".

Hacen falta más supermanes en la sociedad" Jorge Jiménez Dibujante de Superman

Por este motivo, el dibujante opina que "hacen falta más supermanes en la sociedad". En su opinión, Superman "siempre opta por hacer lo correcto, aunque sea por el camino más complejo y difícil". Jiménez reivindica la necesidad de su figura en un mundo lleno de incertidumbre y conflictos, "plagado de Lex Luthors de la vida real", y hace un llamamiento: "Justo lo que más necesita la humanidad es sacar al Superman o la Superwoman que todos llevamos dentro, hacer del altruismo nuestra bandera".

El resurgir del superhéroe

Aunque el personaje ha estado "muy presente en el imaginario de las diferentes generaciones", Jiménez admite que "ahora, desde hace bastantes años, está más de moda Batman" por sus "tintes de antihéroe". Sin embargo, Superman es el héroe al que todos recurren cuando "todo se tambalea", un pilar fundamental en el universo de los superhéroes.

Siempre opta por hacer lo correcto, aunque sea por el camino más complejo y difícil" Jorge Jiménez Dibujante de Superman

Sus inspiradoras historias y su potente estética lo convirtieron en un fenómeno de masas que ha resurgido con fuerza. La última película del superhéroe fue un éxito de taquilla, especialmente en Estados Unidos, y permitió "reconectar el personaje con muchísima gente". Jiménez reconoce que "hacía años que al público joven le estaba costando un poco esa conexión con Superman", a diferencia de la generación que creció con las películas de Christopher Reeve, que cargaron al personaje de "una intensidad difícilmente igualable".

Este resurgir no se limita al cine. Según Jiménez, el cómic de superhéroes está viviendo un momento "muy potente" tanto en Estados Unidos como en España. Como ejemplo, cita el más de medio millón de ejemplares vendidos en EE. UU. de la nueva etapa de Batman, que él también dibuja. Además, ha ilustrado el último 'crossover}' de Marvel y DC], con [{Superman y Batman como protagonistas, que llegará a España el próximo junio.

Un Superman granadino

Si hay una historia de la que Jorge Jiménez se siente especialmente "orgulloso", es la que le permitió llevar a Superman a su tierra natal, Granada. En un cómic especial de la serie 'Superman en el mundo', el defensor de Metrópoli sobrevoló España hasta llegar a la Alhambra. En un tono familiar y humorístico, el héroe apareció sin sus poderes y agotado tras haber salvado el mundo una vez más.