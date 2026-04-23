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Envían a prisión al atracador de taxistas de Granada que rajó la cara a uno de ellos

El detenido, de 43 años, asaltó a tres conductores y les robó la recaudación usando siempre el mismo método

Taxi

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Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura

Un Juzgado de Granada ha decretado prisión provisional para un hombre de 43 años detenido por la Policía como presunto autor de tres robos con violencia e intimidación a taxistas de Granada. A uno de los conductores le realizó varios cortes en la cara con un cuchillo, según han informado fuentes policiales.

El mismo 'modus operandi'

Los atracos se cometieron los días 27 de marzo, 6 y 8 de abril. En todos los casos, el asaltante contrataba un taxi en el centro de Granada y pedía que lo llevaran a la zona norte, a un punto cercano a zonas de venta de droga. Al llegar a su destino, se abalanzaba sobre el conductor, lo agredía y le robaba el dinero de la recaudación y las llaves del taxi antes de huir.

La violencia de los asaltos había generado una gran alarma en el gremio del taxi. Finalmente, el presunto autor fue detenido en el distrito Norte de Granada, cerca de su domicilio, donde fue reconocido sin dudas por las tres víctimas. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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