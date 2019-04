Entrenamiento con disparos para buscar el gol

El Granada se ha empleado hoy a fondo en los lanzamientos a portería. Los jugadores con mayor responsabilidad de cara al gol, han realizado una serie de disparos a meta, con el objetivo de afinar la puntería. Parece un ejercicio necesario cuando la falta de acierto en la meta contraria es uno de los principales problemas del equipo.

Víctor Diaz no ha completado el entrenamiento. Se ha retirado con molestias y no hay ningún dato oficial sobre su estado. Cabe desear que se trate de una dolencia que se pueda resolver antes del domingo. En el caso de que no pudiera ocupar su demarcación podría ser sustituido por Quini, pasando Castellano al lateral izquierdo.

Al término de la sesión ha comparecido en rueda de prensa Fede Vico. El cordobés, que se perdió el último partido al haber cumplido ciclo de amonestaciones, debe ahora competir con Dani Ojeda, Puertas y Vadillo, para alcanzar la titularidad. Recordemos que Pozo y Montoro no podrán actuar por sanción. El jugador ha indicado que la mejor versión del Granada es la que se ofrece cuando disfrutan en el campo.