Entrena llama a una “gran movilización” el 28-A

El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha llamado a una

“gran movilización” cara a las elecciones generales del próximo domingo, 28

de abril, para que la provincia “siga progresando y evitar que vuelva la

derecha”.

“Es muy importante que la ciudadanía vaya a votar si quiere un Gobierno de

izquierdas para continuar avanzando, en lugar de un país retrógrado con

menos derechos y libertades”, ha señalado el socialista para apuntar que en

los últimos diez meses “se ha devuelto la dignidad a las familias y vamos a

seguir protegiendo a las personas que peor lo están pasando”.

Acompañado por integrantes de la candidatura socialista al Congreso y el

Senado, ha abogado por “no dejar atrás y sin oportunidades a niños y niñas,

como tampoco vamos a abandonar a nuestra juventud a quien vamos a

garantizar la subida de las becas, y a nuestros mayores para quienes vamos a

seguir trabajando para ofrecerle unas pensiones que les permitan vivir con

dignidad. Es una cuestión de justicia social”.

“Apelamos también al apoyo de los autónomos y la clase trabajadora para

quienes vamos a promover incentivos e impulsar un nuevo Estatuto de los

Trabajadores, de las mujeres por quienes no seguimos comprometiendo a

trabajar en garantizar el respeto y la igualdad en todos los ámbitos, y de las

familias para contribuir a la equiparación del permiso de paternidad y avanzar

en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años”, ha recordado.

Así, Pepe Entrena ha dicho que las urnas tienen que “llenarse de motivos para

seguir desarrollando la Granada del conocimiento, la Granada moderna e

innovadora. La Granada de la igualdad, inclusiva y feminista. La Granada verde

y ecologista. La Granada de los derechos sociales y los servicios públicos de

calidad”.

“No podemos olvidar que lo mejor que le ha pasado a esta provincia ha venido

de la mano del PSOE. Por ello, necesitamos un respaldo masivo para seguir

construyendo la Granada y la España que todas y todos, juntos, queremos”, ha

indicado.

En ese contexto, se ha mostrado convencido de que a partir del 28-A será el

PSOE quien ponga en marcha en esta provincia “un plan de acción para

avanzar hacia un futuro mejor para todos y todas”.

“Iniciativas y proyectos con los que queremos dejar una impronta decisiva en el

presente, pero también en el futuro de nuestra tierra. Vamos a trabajar con un

horizonte amplio y no en una línea cortoplacista. Apostando siempre desde el

municipalismo y por la igualdad de oportunidades tanto para las personas como

para los territorios”, ha comentado.

Según ha abundado, “necesitamos la fuerza suficiente para impulsar este

proyecto y parar a la derecha. En Andalucía ya sabemos como se las gastan.

Ganar no es suficiente porque las tres derechas pueden unirse y ahora ya se ha

acabado eso de que gobierne la lista más votada. Algo que reivindicaban hasta

hace muy poco, y ahora ya no les interesa”.

Balance de campaña

Pepe Entrena ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la campaña en la

que el PSOE de Granada ha ofrecido un proyecto “ilusionante, ambicioso y en

positivo para contribuir al despegue socioeconómico de la provincia y atender

sus necesidades sociales”.

“Hemos hablado de Granada y lo hemos hecho de forma propositiva. Todo lo

contrario que el resto de formaciones, más centradas en las descalificaciones y

en crear crispación. Hemos comprobado que no les interesa esta tierra, para la

que tampoco tienen un proyecto claro y definido. Con unos candidatos que solo

han estado por aquí de paso estos días”, ha lamentado.

Por el contrario, según ha insistido, los y las socialistas “nos hemos centrado en

desgranar nuestro proyecto con medidas pensadas por y para esta tierra en

todos y cada uno de los rincones de la misma. Con una candidatura que conoce

perfectamente la realidad de Granada y que está vinculada a sus territorios”.

“Somos conscientes de que esta tierra cuenta con numerosas potencialidades

que tenemos que aprovechar para contribuir a la generación de riqueza y

empleo, desde el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible”, ha

concluido.