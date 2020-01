Dos semanas para saber si se repite el juicio por el asesinato del "Pescaito"

Y es que ninguna de las partes está de acuerdo con el fallo de la magistrada almeriense. De un lado, la fiscalía señala que se debería quitar del fallo los dos delitos contra la integridad moral pero no repetir el juicio que es lo que piden tanto la acusación particular como la defensa de Ana Julia Quezada. Los padres del niño Gabriel quieren que se garantice la prisión permanente revisable y que la asesina de su hijo no salga de la cárcel y quieren que se repita el juicio para que se contemple el ensañamiento. Su abogado, Francisco Torres, espera que no sea necesario repetir el juicio y que la sala del TSJA ratifique la prisión permanente revisable.

Insiste en que la familia quiere acabar ya con este asunto pero tienen el derecho a saber realmente como murió el pequeño Gabriel

La defensa de Ana Julia espera que no se repita el juicio y que la Sala retire la pena de 8 años por los delitos de integridad moral y las lesiones psíquicas a los padres.

El abogado de Quezada, Esteban Hernández, insiste en que las pruebas periciales avalan su tesis de homicidio imprudente.

También destaca que en el juicio en la audiencia de Almería hubo una gran presión mediática que pudo influir al jurado y por eso espera ahora que rectifique la Sala.

El Alto tribunal andaluz tardará entre diez y quince días en resolver estos recursos después de que hoy sean expuestos por las partes.