Dos docentes del CEIP Abencerrajes galardonadas con el premio eTwinning

Las docentes Esther González Guerrero y Mª Angustias Molina González han obtenido el Premio Nacional eTwinning 2019 con su proyecto “All different, all the same”, desarrollado de modo colaborativo junto a distintos socios europeos, concretamente centros de Finlandia, Italia, Eslovenia, Chipre y España y dirigido al alumnado de Educación Infantil de 4 años y de 2º de Primaria. El proyecto, que se ha desarrollado en inglés como lengua de trabajo y en cada una de las diferentes lenguas de los centros, trabaja sobrela inclusión del alumnado con diversidad funcional.

Junto a las dos profesoras granadinas, del CEIP Abencerrajes, han resultado galardonadas por este mismo proyecto dos docentes del CEIP Serrano Clavero de la comunidad valenciana. El premio fue entregado el martes 25 de junio a las profesoras por la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. El proyecto “All different, all the same” ha resultado ganador en la categoría a alumnado de 0 a 6 años. El delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Jesús Castillo García, ha felicitado a las dos ganadoras y les ha agradecido el esfuerzo.

El proyecto ha buscado difundir actitudes de respeto y tolerancia a la diversidad a través de las actividades desarrolladas, concienciando al alumnado de la sociedad diversa en la que viven y formándolos como ciudadanos europeos comprometidos.

Utilizando la tecnología y diferentes técnicas artísticas hemos compartido información, reacciones de nuestro alumnado y hemos participado en la elaboración de productos finales colaborativos, realizados por equipos internacionales.

La premiadas han reconocido que “el impacto del proyecto en el centro es palpable. El alumnado mejoró sus competencias lingüísticas y digitales y desarrolló una actitud respetuosa hacia personas con diferentes capacidades, aprendieron que somos diferentes pero, lo más importante, que somos iguales. Las familias han seguido el proceso del proyecto comprobando la aportación de sus hijos e hijas al mismo a través de los blogs y del TwinSpace”. Además, la comunidad educativa se ha introducido en la dimensión europea a través de las actividades curriculares, al utilizar mediante el juego el material elaborado por los estudiantes de distintos países miembros.