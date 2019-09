Diego Martínez evaluará este sábado el estado físico de Machís y Herrera

Diego Martínez no ha indicado si Machís y Herrera estarán el domingo en Balaídos. Los internacionales llegaron ayer a Madrid y por la tarde entrenaron en la Ciudad Deportiva, aunque no con el grupo. Será el sábado cuando se evalúe su situación física y se decida si participan o no en las expedición que se va a enfrentar al Celta.

Por tanto, existen dudas en torno a la alineación. Podría estar compuesta por Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos, Germán, Quini; Montoro, Herrera o Azeez; Puerta, Vadillo o Machís; Vico y Soldado.

Continúan en el dique seco los mismo jugadores. Pero hoy ha habido una novedad. Ha pisado el césped de la ciudad Deportiva Alex Martínez. Por tanto, parece que su recuperación va más rápida que las de Eteky y Neyder Lozano.

El partido tiene un componente especial dado que el técnico del Granada nació y vivió la primera etapa de su vida en Vigo, donde llegó a formar parte de la disciplina del Celta.