El viernes de Corpus será lectivo

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada ha afeado el desprecio que el equipo de gobierno socialista de la ciudad ha ejercido sobre la comunidad educativa al no considerar su expreso deseo de declarar el Viernes de Corpus como día no lectivo, demostrando además “que no respeta las tradiciones de Granada”

Así lo ha manifestado esta mañana el portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, quien ha señalado que esta nueva “salida de tono” evidencia una vez más el “autoritarismo y el sectarismo del equipo de gobierno socialista de la capital, que toma decisiones trascendentales para los escolares y sus familias sin pensar en qué sería lo mejor para ellos”.

Según César Díaz, esta decisión del equipo de gobierno “se ha hecho de espaldas a buena parte de la comunidad educativa, cuyo sentir siempre ha estado en la dirección de que el Viernes de Corpus fuera no lectivo”.

Como ejemplo de falta de consenso, el portavoz popular se ha referido al punto 7 del Acta nº 69 del Consejo Escolar Municipal, con fecha del 16 de septiembre de 2021, donde se corregía el calendario escolar con la inclusión del día 26 de mayo como día no lectivo.

En este escrito, aparecen reflejadas las opiniones en contra, entre otros, del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CPIFP) Aynadamar y del sindicato CSIF, además de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), desde donde contemplan que hacer que el viernes de Corpus sea lectivo va a posibilitar la no asistencia a clase, al ser feria local.

César Díaz ha mostrado su apoyo a estas asociaciones escolares “ante una cacicada más de alcalde de la ciudad que perjudica claramente a los escolares y a sus familias”.

El portavoz del PP ha reseñado igualmente que, sin ánimo de poner ninguna festividad local por encima de otra, como podría ser la del Día de la Toma ni de la Ofrenda Floral a la Virgen de las Angustias, “instamos al equipo de gobierno a apoyar y defender todas nuestras tradiciones, las cuales están siendo denostadas por el PSOE, tal y como hemos visto recientemente en el Día de la Cruz, el cual pasó sin pena ni gloria, cuando fue una festividad tan esperada, tras dos años de pandemia sin poder hacer celebraciones en Granada”.

En este sentido, César Díaz ha exigido al equipo de gobierno socialista a “ejercer este respeto a las tradiciones de Granada a través del diálogo y del consenso con todas las instituciones, organismos y colectivos que tengan que ver en las celebraciones”.

FALTA DE AGENTES

Por último, el popular ha afeado y ha considerado como “vergonzoso” la falta de agentes “una vez más” para garantizar la seguridad de cortejos procesionales este fin de semana con la Archicofradía del Inmaculado Corazón que tuvo que retirar del paso a todos los monaguillos ante la “situación de peligro denunciada por la propia hermandad” repitiéndose lo ocurrido el fin de semana pasado que el Gobierno socialista se había comprometido a corregir tras demostrar su incapacidad para mantener la seguridad durante todo el recorrido, impidiendo asimismo el buen transcurrir del mismo por parte de sus integrantes. “Estamos ante un gobierno local que cada día demuestra su incapacidad para corregir los problemas que él mismo propicia y que reconoce haber cometido” por lo que le insta a tomarse en serio las peticiones que, en tiempo y forma, formulan las diferentes hermandades para garantizar su seguridad.