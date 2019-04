Cuenca celebra la victoria del PSOE en Granada después de 33 años, pero no se confía y apela a la movilización

El candidato a la alcaldía de Granada, Francisco Cuenca, ha mostrado su satisfacción por los resultados históricos del PSOE en la capital en las Elecciones Generales del pasado domingo, que arrojaron la victoria del PSOE en la ciudad después de 33 años. El socialista ha agradecido a los granadinos la confianza y ha resaltado que “es fruto de un trabajo humilde que ha puesto a la ciudadanía en el centro de la acción política”. No obstante, Cuenca ha reconocido que “no hay que confiarse porque el fantasma de las tres derechas es muy real en el Ayuntamiento de Granada” por lo que ha anunciado que “triplicará esfuerzos para que esta ciudad no retorne al blanco y negro de hace tres años, cuando la policía tuvo que entrar en la Plaza del Carmen”.

Para Cuenca, “aunque hayamos obtenido unos resultados excelentes no hay que pecar de triunfalismo, ya que lo que sucedió el domingo no garantiza que vayamos a repetir el mandato en el Ayuntamiento. Sería un error creer que ya está todo hecho. La excelente gestión al frente del Consistorio es una realidad incontestable, pero lamentablemente no es suficiente en una municipales en las que las tres derechas son una amenaza real que hay que frenar”.

En este sentido, el candidato incidió que “tiene sus cinco sentidos puestos en convencer a Granada de que el PSOE representa la única opción capaz de construir una opción política alejada de los populismos y los radicalismos; la única opción política capaz de dar respuestas a los problemas de Granada desde el diálogo, desde el consenso, desde la fortaleza que da tener un proyecto de ciudad real y posible, un proyecto que desde hace tres años la ciudadanía ya aprecia, un proyecto para el empleo, un proyecto para cambiar el modelo productivo de la ciudad, para introducir la Ciencia como eje de crecimiento, para hacer del potencial cultual de la ciudad una fuente generadora de empleo. Una ciudad que trabaja por la Igualdad entre las personas y por el equilibrio territorial en todos sus barrios”.

El alcalde de Granada resaltó que “el PSOE de la capital afronta estas municipales con el aval del trabajo bien hecho, con la mejor tarjeta de presentación. Tres años de gobierno que han sido una auténtica proeza y un desafío con ocho concejales que lo han dado todo para que Granada se recuperara del daño de 13 años de gobierno de la peor derecha que ha conocido esta ciudad”.

Para finalizar, Cuenca hizo un llamamiento a la movilización y reivindicó que “el PSOE de la ciudad representa un proyecto que ha funcionado para Granada, con gente que tiene los pies en el suelo, una candidatura que está muy lejos de esa imagen de la política basada en la confrontación, de esa política que arrodilló a Granada ante la corrupción, con una Granada que ahora funciona y estamos a dispuestos a que siga funcionando para construir la ciudad de la próxima década”.