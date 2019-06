Crónica de un ascenso que se aplaza

El Granada ha vuelto a aplazar su posible ascenso. La primera vez fue el 26 de mayo. Ese día hubiera bastado con ganarle al Cádiz para que tres jornadas antes de que concluyera la competición, el equipo hubiera certificado matemáticamente que en la temporada 19-20 iba a jugar en la que probablemente sea la mejor liga del mundo. No pudo ser. El empate frustró esta posibilidad.

De nuevo el pasado domingo se planteaba otra ocasión. Esta vez el Granada debía cumplir con su compromiso en Mallorca. Sin embargo el partido se aplazó tras el fallecimiento en accidente de tráfico de Reyes, jugador del Extremadura y uno de los futbolistas más carismáticos España. Lo mismo sucedió con los siete encuentros que se iban a disputar este día con horario unificado.

Todavía no se había desplazado el equipo a Mallorca cuando conocieron la noticia. Definitivamente ha sido esta mañana cuando ha partido la expedición en la que ha participado toda la plantilla, el cuerpo técnico, directivos y una representación de los veteranos. En el último parte médico ya no figura Bernardo, por lo que el central podrá ser alineado en sustitución del lesionado Martínez. El once frente al Mallorca podría incluir esta variación, además de la entrada de San Emeterio, una vez cumplido su partido de sanción, por Alberto Martín.

La plantilla entrenará esta tarde en la ciudad deportiva del Mallorca. El regreso tendrá que esperar al miércoles. Aunque la celebración del probable ascenso pueda tener lugar en la misma noche del martes, los actos oficiales sería el miércoles con salida en autobús desde los Cármenes y visitas a la Basílica de la Virgen de las Angustias y al Ayuntamiento.

Pero para que pueda tener lugar esta celebración será preciso lograr matemáticamente la segunda plaza. Recordemos que ganando el Granada se lograría. Un empate sería suficiente, si el Albacete no vence al Málaga. También una derrota albaceteña significaría el ascenso.