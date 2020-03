Covirán pide más instrumentos de protección para su personal

Patro Contreras, presidenta de la Cooperativa Covirán, líder en el sector de la distribución y alimentación de proximidad, solicita al Ministerio de Sanidad que se doten también de seguridad sanitaria básica a los empleados de este sector profesional al estar en contacto continuo con la población para garantizar el abastecimiento alimentario y de los productos básicos de primera necesidad.

Patro Contreras, Presidenta de la Cooperativa Covirán, a través de este comunicado y de sendas cartas enviadas tanto al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España como a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ya que en esta Comunidad Autónoma es donde está ubicada la sede principal de la cooperativa aunque operan a nivel de España y Portugal, solicita a estas autoridades sanitarias como competentes en la crisis producida por el Covid-19, que consideren a los trabajadores de supermercados, tiendas de alimentos y productos de abastecimiento, en una segunda escala de prioridad con respecto a los profesionales sanitarios, garantizando de esta manera las medidas de seguridad pertinentes y que se puedan dotar a los mismos de mascarillas, guantes, geles desinfectantes y todos aquellos utensilios y medidas de protección que se consideren imprescindibles para desempeñar aquellos trabajos en los que se debe estar en contacto con la población, la cual puede estar o no en situación de contagio y de riesgo transmisor del Coronavirus.

Dificultades para encontrar mascarillas

Necesidad de primer nivel

Esta solicitud de material sanitario es debida a la dificultad de obtener estos productos básicos de protección para los trabajadores –en el caso de las mascarillas, guantes y geles principalmente, que se encuentran agotados-, para que los trabajadores de tiendas y supermercados se sientan y estén más seguros en la realización de su trabajo ordinario que se ha convertido en una necesidad de primer nivel, tanto para abastecer a la población como para evitar situación de crisis y pánico desatadas si se cierran supermercados o sus estantes se ven vacíos en semanas venideras, así como prevenir que surja un brote de Covid-19 en algún supermercado en territorio nacional por las consecuencias psicológicas que pueda suponer a la población, por lo que solicitamos al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que puedan dotar de estos elementos de protección a estos trabajadores y para que se les reconozca también públicamente la labor que están realizando en esta crisis sanitaria. Por ello, “también solicitamos que se de prioridad a la hora de hacer pruebas de Covid-19 para detectar Coronavirus a personas de nuestro colectivo en caso de sospecha aunque presenten síntomas leves”. No hay que olvidar que hay 400.000 profesionales garantizado la línea de trazabilidad y abastecimiento alimentario para toda la población española, desde dependientes de tienda, cajeros, almacén, reponedores, trabajadores del sector logístico, mayoristas, transportistas, etc.

“Estos trabajadores, estos empresarios y estos empleados, están desbordados y dando lo máximo y mejor de ellos mismos desde hace una semana, teniendo que duplicar turnos, acometer horas extras, ampliar la intensidad de trabajo, etc., para satisfacer a la ciudadanía en su compra para acometer las dos semanas de confinamiento mínimas que tenemos por delante, pudiéndose prorrogar y dilatar en el tiempo”, prosigue Patro Contreras, la cual trata como a héroes a estas personas que están demostrando un compromiso total e incondicional hacia sus empresas, hacia España y hacia la sociedad española en unos duros momentos como estos, donde en ningún caso se han negado a acudir a su puesto de trabajo a pesar de la alarma generada y las indicaciones dadas por las autoridades competentes.

Debemos destacar también que se están atendiendo todas las recomendaciones sanitarias para que los trabajadores de este sector profesional que pertenezcan a grupos de riesgo como mujeres embarazadas, empleados que a la vez son cuidadores en su entorno familiar ordinario, trabajadores con discapacidad, trabajadores con problemas respiratorios, etc., no acudan a su puesto laboral y secunden el llamamiento y campaña de #QuédateEnCasa. Todas estas iniciativas se está haciendo sin saber aún el impacto económico que pueda afectar a este sector de la distribución y la alimentación en particular, y a la propia economía española en general, “por lealtad a las autoridades y máximo compromiso con la sociedad”. Además, la presidenta de Covirán, a través de este comunicado, muestra su predisposición total de cooperación con otras plataformas operadoras de este sector profesional, tanto para mostrarle su máximo apoyo como para tender la mano si en algún momento necesitan cualquier tipo de colaboración, ya que en estos momentos tan cruciales para el futuro de España, “lo importante es estar todos juntos, ayudarnos mutuamente e ir a una para abastecer a la población con la máxima seguridad, eficiencia y agilidad, y no verse como competencia sino como sector estratégico vital para sobrellevar mejor esta situación que supone estar bajo el Estado de Alerta y el

máximo nivel de Emergencia Sanitaria”.