El Coviran Granada cae en Lugo y jugará el tercer partido en el Palacio

El Río Breogán forzó el tercer partido (81-78) de la final del playoff de ascenso a la Liga Endesa, que se decidirá en la cancha del Covirán Granada el próximo domingo a las 19:00 horas.



Thomas Bropleh fue el más valorado (26) del partido, pero su estelar actuación (21 puntos) no le sirvió a su equipo para llegar a la ACB en el segundo de los tres encuentros de la serie. El Breogán se lo impidió con Kacinas como jugador más destacado y el juego colectivo.



Con intensidad, piques y la evidencia de que había mucho en juego, transcurrió el primer cuarto, que comenzó y acabó con los triples de los lucenses para llegar al segundo periodo cinco arriba (24-19) y contrarrestar así los espectaculares números de Bropleh, con efectividad máxima en esos primeros diez minutos en los que sumó 14 de los 19 puntos de su equipo.



El Granada, que nunca baja los brazos, aprovechó el bajo acierto del Breogán en tiros de campo para llegar al descanso con ventaja (39-41) tras haber firmado un 15-22 en el segundo cuarto.



El Breogán reaccionó tras el intermedio e hizo un amago de despegue (51-43, m.24), pero el conjunto andaluz no se lo permitió y volvió a contestarle para llegar a los últimos diez minutos con +3 para los gallegos.



Con trabajo defensivo y la aportación del mexicano Israel Gutiérrez, el Breogán alcanzó su máxima diferencia en el marcador (74-62) a falta de algo más seis minutos.



El Granada volvió a levantarse por los errores de su rival y se metió de nuevo en la batalla (76-73, m.38) con un parcial de 0-9 antes de contagiarse de la precipitación y los fallos de los locales.



Un triplazo de Bropleh a muchos metros de canasta situó a los andaluces a dos a falta de menos de medio minuto (78-76); Erik Quintela falló uno de los dos tiros libres, Lluís Costa puso al Granada a uno (79-78), Ahonen estrenó su cuenta anotadora en una falta y los visitantes atacaron sin mucho sentido en los últimos cinco segundos, en los que no forzaron la prórroga.